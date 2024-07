Colpo di scena, nome nuovo per il centrocampo: è un super talento

Nuova idea per la mediana del Milan: almeno per questo calciomercato estivo, dato che in passato il club aveva già provato a comprarlo.

Rinforzare il centrocampo è fondamentale per la squadra rossonera, che ha bisogno di un calciatore forte fisicamente e capace di dare il giusto equilibrio. Quando Franck Kessie ha deciso di non rinnovare e di firmare con il Barcellona, poi non è mai stato davvero sostituito.

In queste settimane si è parlato soprattutto di Youssouf Fofana come nome forte per il reparto. Più fonti hanno confermato l’esistenza di un accordo sul contratto del nazionale francese, ma manca quello con il Monaco. C’è distanza tra domanda e offerta. Considerato che il giocatore va in scadenza a giugno 2025, il Milan vorrebbe spendere meno di 20 milioni di euro (bonus compresi). Dal Principato arriva una richiesta di circa 25. Serve uno sforzo, altrimenti l’affare non si concretizzerà.

Milan, risputa Manu Koné: chi è, le caratteristiche

Matteo Moretto, giornalista sportivo di Relevo, ha svelato che il Milan sta valutando anche Manu Koné per il centrocampo. Il 23enne francese milita nel Borussia Moenchengladbach ed è una vecchia conoscenza delle cronache del calciomercato rossonero, dato che nel 2020 il club lo aveva seguito con grande interesse quando militava nel Tolosa.

L’obiettivo era quello di comprarlo a gennaio 2021, però il giocatore preferì andare in Germania perché lo riteneva lo step migliore per quel momento della sua carriera. Affare da circa 9 milioni. Il Milan ripiegò su Soualiho Meite, arrivato in prestito dal Torino e poi non riscattato a fine stagione. Ora Moncada sembra aver rimesso gli occhi sul suo vecchio “pallino”, che ovviamente ha una valutazione diversa da allora. Il Borussia Moenchengladbach vuole circa 30 milioni. Da considerare che il contratto di Koné scade a giugno 2026.

Il 23enne francese è un centrocampista alto 1,85 m che abbina forza fisica e buona tecnica. In mezzo al campo si fa sentire, corre tanto e gli piace anche provare degli inserimenti in fase offensiva. Sa sfruttare pure l’arma del dribbling per superare gli avversari. Può giocare sia con una mediana a due che con una a tre. Ha caratteristiche che tornerebbero molto utili a mister Paulo Fonseca. Con la maglia del Borussia Moenchengladbach ha totalizzato 6 gol e 4 assist in 85 presenze. Vedremo se dall’interesse si passerà anche a una trattativa da parte del Milan.