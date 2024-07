Fonseca senza pietà: via in sette, esodo rossonero

In attesa dell’arrivo di nuovi acquisti, il Milan lavora anche alle cessioni. Ben sette calciatori potrebbero lasciare i rossoneri

Sono giorni caldissimi in casa Milan e non solo per le elevate temperature estive. Tiene banco il calciomercato con i rossoneri al lavoro su più fronti, quando mancano, di fatto, tre settimane all’esordio in campionato contro il Torino.

Non ci sarà, almeno al momento, nessun nuovo acquisto nel Milan atteso dalle amichevoli negli Usa contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Furlani e Ibrahimovic hanno seguito la squadra negli States mentre Moncada è rimasto a Milano per provare a chiudere le trattative ormai avviate.

Due su tutte, quelle di Emerson Royal e Pavlovic, rinforzi individuati per puntellare la difesa sulla fascia destra e nel reparto dei centrali. Si è complicata, e non poco, la trattativa per Fofana per il quale il Monaco ha innalzato la richiesta, complice l’inserimento di Atletico Madrid e Manchester United. Situazione di stallo anche per il secondo attaccante. Si è raffreddata la pista Fullkrug mentre potrebbe riaprirsi quella per Abraham, ora che la Roma è vicina a chiudere per Dovbyk, ex obiettivo proprio dei rossoneri.

Milan, possibili sette cessioni: ecco chi può partire

La dirigenza, nel frattempo, è impegnata anche a sfoltire l’organico. E’ fatta per il ritorno di Daniel Maldini al Monza. I brianzoli, dopo aver ceduto Colpani alla Fiorentina, hanno deciso di affondare sul trequartista rossoneri che torna al Monza dopo l’ottima seconda parte di stagione scorsa. Stavolta, il trasferimento sarà a titolo definitivo.

Ha già le valigie pronte anche Lorenzo Colombo per il quale proseguono i contatti con l’Empoli per il possibile prestito. Milan che è disposto a valutare offerte per Adli che interessa a club arabi e qatarioti. La richiesta iniziale è di 15 milioni. Stessa situazione per Saelemakers che, considerata l’abbondanza in attacco, è prossimo a un’altra cessione con il Milan che punta a un affare a titolo definitivo. Tra i club interessati al belga c’è anche il Napoli.

Può rappresentare la svolta per il mercato del Milan, la cessione di Malick Thiaw al Newcastle. I Magpies avrebbero offerto ai rossoneri già 30 milioni. Il Milan ne vuole dieci di più. Curiosamente, il Newcastle potrebbe finanziare il mercato milanista per il secondo anno consecutivo dopo il precedente acquisto di Tonali.

Sirene arabe anche per Bennacer, altro possibile partente qualora arrivasse un’offerta irrinunciabile che permetterebbe al Milan di affondare poi su Fofana. Attenzione, in mediana, anche a Pobega che i rossoneri potrebbe inserire come contropartita nella trattativa con l’Udinese per Samardzic.