L’annuncio sconvolge il paddock: addio alla Formula 1

Arriva il clamoroso annuncio che sconvolge il paddock: scorrono i titoli di coda sulla sua avventura in Formula 1

Il mondiale di Formula 1 è prossimo al giro di boa. Dopo il Gran Premio del Belgio, sul mitico circuito di Spa-Francorchamps, ci sarà il rompete le righe per la pausa estiva. Si ritornerà in pista a fine agosto, nel weekend del 24-25, per il Gran Premio dei Paesi Bassi, ospitato sul circuito di Zandvoort.

Dunque, la stagione entra nel vivo, con una seconda parte che si preannuncia scoppiettante. La Red Bull negli ultimi tempi è apparsa meno dominante, con la concorrenza, McLaren e Mercedes, che conseguentemente si avvicina sempre di più. E la Ferrari? Beh, dopo un avvio promettente, trionfo di Sainz in Australia, il ‘Cavallino Rampante’ si è perso per strada.

Tante, quindi, le variabili in grado di elettrizzare la seconda parte del mondiale di Formula 1 al punto tale che quasi certamente non assisteremo a un monologo della scuderia di Milton Keynes come nella scorsa stagione. Dunque, non è ancora il tempo di bilanci, eppure si registra uno scioccante annuncio: addio alla Formula 1.

Longo: “Perez tornerebbe a casa se fosse interessato alla Formula E”

Alta tensione a Milton Keynes. La Reb Bull, come detto, sente sul collo il fiato dei loro competitor. In particolare, a essere sotto pressione è Sergio Perez che a causa degli errori nelle prove che compromettono le sue prestazioni in gara sta attraversando un periodo decisamente complicato. Il messicano, pertanto, a dispetto del recente rinnovo biennale, rischia seriamente di concludere anzitempo la sua esperienza con la Red Bull.

Ma se davvero sventolasse la bandiera a scacchi sull’avventura di Sergio Perez in Red Bull, o in Formula 1, quale sarebbe il suo futuro? Molto difficile, se non impossibile, rispondere a tale quesito anche perché nessuno ha la sfera di cristallo. Tuttavia, fuori dal Circus sono pronti ad accogliere il #11. In particolare, Alberto Longo, co-fondatore della Formula E.

Intervistato da soymotor.com, lo spagnolo, dopo aver tessuto le lodi di Perez (“Penso che Sergio sia un grande pilota“) non ha fatto mistero di vedere di vedere di buon grado il messicano nella massima serie di monoposto elettriche: “Non posso dire molto su ciò che sta accadendo alla Red Bull, son so se avrà la possibilità di continuare; quello che posso dire è che tornerebbe a casa sua se fosse interessato a venire in Formula E“.

Insomma, Longo riabbraccerebbe volentieri il messicano che è stato un suo pilota nel team Addax di Formula 2 e che, come detto, considera un top driver (“Gli ho visto fare grandi sorpassi. Ne ricordo uno a Losail, in Qatar, in cui ha superato tre auto contemporaneamente in una categoria monomarca dove tutte le auto hanno le stesse specifiche), ciò che gli manca, a dire del co-fondatore della Formula E, è solo un po’ di fiducia. Il che è comprensibile visto che “ha un compagno di squadra mostruoso, nel senso positivo del termine, ovviamente”.