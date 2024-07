Milan, rivoluzione in difesa: acquisti e cessioni, come cambia il reparto

Rivoluzione in difesa per il Milan, con il reparto che cambierà volto in questa estate e Paulo Fonseca potrà contare su nuovi giocatori

Il Milan nelle prossime ore definirà l’acquisto di Strahinja Pavlovic dal Salisburgo, che andrà a completare il team dei quattro difensori. Paulo Fonseca sa bene che proprio la fase difensiva è stata il punto debole della scorsa stagione, l’obiettivo è far crescere tutti i giocatori come reparto mantenendo una fase offensiva scoppiettante.

Equilibrio è la parola chiave del nuovo Milan, desideroso di fare meglio in campionato, lottando per lo scudetto fino alla fine ed essendo competitivo in Champions League.

Il mercato può cambiare le dinamiche da un momento all’altro, anche se il club rossonero sembra avere le idee chiare su chi puntare la prossima stagione e chi cedere. Jan-Carlo Simic è stato già ceduto all’Anderlecht per 3 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita e al suo addio potrebbero far seguito anche altre due cessioni.

Su tutte, quella di Malick Thiaw, finito nel mirino del Newcastle. Il Milan valuta il difensore tedesco intorno ai 40 milioni di euro, una cifra molto interessante da reinvestire sul mercato. In ogni caso, il club rossonero attende l’affondo dei Magpies prima di prendere una decisione di comune accordo col giocatore.

Come cambia la difesa del Milan

Oltre a Thiaw, anche Alessandro Florenzi può andar via dal Milan. Il terzino destro ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e di rinnovo non se ne parla, è un classe ’91 e la sensazione è che il suo ciclo in rossonero sia finito. Già ai tempi della Roma, tra l’altro, ci furono problemi con Fonseca. Il giocatore potrebbe andar via, anche in virtù della seria possibilità del Milan di acquistare Emerson Royal nelle prossime ore.

A destra, dunque, il Milan avrà a disposizione due terzini di assoluto valore, ovvero Davide Calabria ed Emerson Royal. A sinistra, invece, Alex Jimenez crescerà alle spalle di un motivatissimo Theo Hernandez, ormai colonna portante dei rossoneri. I centrali saranno Tomori, Gabbia, Kalulu e Pavlovic. Un quinto potrebbe essere un giovane da far crescere, magari preso nelle prossime settimane.

Insomma, il reparto difensivo cambierà volto: aumenterà la qualità e scenderà l’età media, proprio come si auspica il club rossonero. Magari mettendo a punto i rinnovi di Theo Hernandez in modo definitivo e anche di Mike Maignan, come sottolineato da Furlani.