Non convocato: è ad un passo dal Milan

Uno degli obiettivi di mercato potrebbe essere vicino al trasferimento in rossonero: la mancata convocazione è un indizio forte.

Giorgio Furlani ha dichiarato che non c’è fretta di effettuare nuovi acquisti, ma i tifosi sono impazienti e probabilmente anche Paulo Fonseca non vede l’ora di avere buone notizie dal fronte calciomercato. Finora l’unico rinforzo preso è Alvaro Morata, che dovrebbe iniziare la preparazione verso il 10 agosto.

Tra gli innesti da acquistare c’è anche un difensore centrale e non è un segreto che l’obiettivo principale sia Strahinja Pavlovic. Il 23enne serbo è oggetto di una trattativa che va avanti da settimane. Se trovare l’accordo sul suo contratto non è stato troppo complicato, invece il club rossonero ha un po’ faticato a raggiungere quello con il Salisburgo. C’è ancora della leggere distanza.

Milan, colpo Pavlovic: le ultime notizie

Il Milan non vorrebbe spendere più di 20 milioni di euro, mentre il Salisburgo era partito chiedendo almeno 25 milioni. Si potrebbe chiudere a 22-23 milioni se le parti decideranno di venirsi incontro. Trapela ottimismo.

C’è anche un indizio che fa pensare che l’operazione si possa concretizzare a giorni. Infatti, il difensore non è stato convocato dall’allenatore Pep Lijnders per la partita di OFB Cup contro il Dornbirn. Il club austriaco ha specificato che la sua assenza è stata dovuta a pochi allenamenti svolti. Una spiegazione plausibile, dato che il giocatore ha anche giocato gli Europei con la Serbia.

Tuttavia, non va escluso che a breve Milan e Salisburgo riescano a trovare l’accordo totale per il trasferimento di Pavlovic. Quest’ultimo vuole fortemente indossare la maglia rossonera e potrebbe anche rivolgersi al suo attuale club per cercare di sbloccare la situazione definitivamente. Era già stato a un passo dal giocare in Italia nel 2019, quando ancora militava nel Partizan Belgrado e arrivò a sostenere le visite mediche con la Lazio. Non avendole superata, l’affare è saltato.

Ora Pavlovic sogna un epilogo diverso e di poter venire a giocare in Italia, dove può perfezionarsi e completarsi come difensore centrale. È l’obiettivo numero 1 del Milan nel ruolo, in questo momento ogni alternativa è in standby. C’è fiducia di riuscire ad arrivare alla fumata bianca entro pochi giorni.

I rapporti tra le due società sono buoni, come testimoniato anche dall’affare Okafor nel mercato estivo 2023, però il Salisburgo dà una valutazione leggermente superiore al cartellino del suo calciatore.