Resta al Milan grazie a… Pulisic: cambia tutto

Un giocatore dato per sicuro partente potrebbe alla fine rimanere a Milanello: coinvolto anche Pulisic in questa “operazione”.

Al 27 luglio il Milan ha effettuato un solo acquisto e in questi giorni sta finalizzando più operazioni in uscita che in entrata. L’ultima è la cessione di Daniel Maldini, che dovrebbe tornare a titolo definitivo al Monza per circa 4 milioni di euro e una percentuale del 50% sulla futura rivendita.

Ci sono altri giocatori che il club vuole vendere, a partire da Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, che di stipendio costano circa 5 milioni di euro netti annui totali. In questo momento non ci sono offerte convincenti per i due, che hanno lasciato in standby le richieste arrivate dalla Turchia. La Super Lig non è campionato che già un anno fa non era tra le loro preferenze. Vedremo se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni.

Milan, dalla sicura cessione alla possibile permanenza

Tra coloro che sono sempre stati dati in uscita c’è Alexis Saelemaekers, rientrato a Milanello dopo che il Bologna ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto da 10 milioni di euro. Una scelta arrivata su input del nuovo allenatore Vincenzo Italiano, che non lo riteneva adatto alla sua idea di calcio.

Il Milan si aspettava offerte in queste settimane. Considerata la buona stagione dell’esterno belga era partito da una richiesta di 18-20 milioni, ma ne sarebbero bastati 15 per assicurarsi il cartellino. Non sono mancate alcune richieste, ma nessuna proposta è stata in linea con le pretese economiche rossonere. Per questo motivo l’ex Anderlecht è rimasto alla corte di Paulo Fonseca, che ne sta apprezzando impegno e professionalità, oltre che le sue qualità tecnico-tattiche.

Saelemaekers in questo momento è negli Stati Uniti con il resto della squadra e prenderà parte alle amichevoli contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona, valide per il Soccer Champions Tour 2024. Dovrà farsi trovare pronto sia nell’ottica di attirare nuove offerte sia per convincere eventualmente Fonseca a tenerlo.

Il nuovo mister rossonero dovrà valutare bene l’organico nelle prossime settimane. Il belga è un esterno che può giocare sia a destra sia a sinistra, ha una duttilità tattica che può fare comodo a tanti allenatori. E se decidesse di impiegare Christian Pulisic da trequartista, uno scenario non impossibile soprattutto se non dovesse arrivare Lazar Samardzic, allora Saelemaekers potrebbe rimanere come alternativa sulla corsia destra. Sarebbe il vice-Chukwueze. Per la fine della tournée negli USA il quadro dovrebbe essere più chiaro.