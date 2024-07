Ribaltone in classifica, tifosi gelati: Ferrari scavalcata

La Formula 1 di quest’anno dimostra che tutto è possibile: Ferrari avvertita, la rivale fa sul serio per superarla

Il prossimo Gran premio di Spa-Francorchamps dirà molto del campionato del mondo di Formula 1: sarà la cartina di tornasole per molti team e dimostrerà anche se scuderie del calibro della Ferrari abbiano imparato la lezione dopo due mesi piuttosto deludenti sul piano dei risultati.

Vedremo anche se la Red Bull tornerà a dettare legge come fino a pochi Gp fa, e se la McLaren si confermerà la vera mina vagante di questo campionato, capace di ostacolare proprio Milton Keynes tramite il talento dei propri due piloti. E la Mercedes? Anche la scuderia anglo-tedesca avrà una grande opportunità di mettere a segno qualche altro podio. Di questo ne è convinto il team principal e comproprietario Toto Wolff.

Wolff, Mercedes punta al terzo posto in classifica: Ferrari minacciata

Dopo un inizio mondiale traumatico, con una W15 che ha dato prova di non essere all’altezza dei suoi predecessori, la Mercedes sta progressivamente tornando a fare bella figura: le ultime prove lo dimostrano. Sia in Ungheria che in Inghilterra, la scuderia che ha dominato gran parte degli ultimi campionati del mondo ha tirato fuori l’orgoglio che teneva nascosto da tempo.

Un orgoglio tale da spingere proprio Wolff a puntare sul cambio della propria vettura. Proprio in Belgio la Mercedes apporrà modifiche al fondo della W15 in modo tale da guadagnare molto in termini di guidabilità. Una modifica che il team principal spera sia necessaria per sognare di superare la Ferrari in classifica e per minacciare concretamente sia McLaren che Red Bull.

Un obiettivo al momento poco probabile, ma guardando le difficoltà in casa Ferrari tutto sommato è plausibile che lasci il passo alle Frecce d’argento, che nelle ultime prove hanno dimostrato molta più solidità.

Toto Wolff, a poche ore dal Gp delle Ardenne (ultimo appuntamento prima della pausa estiva), ha le idee come al solito chiare su quello che devono fare i suoi due piloti, George Russell e Lewis Hamilton: “Lo scenario migliore a questo punto sarebbe quello del terzo posto mondiale. Noi abbiamo una situazione troppo fluttuante per puntare più in alto”, ha detto Wolff, ammettendo che sia Red Bull che McLaren sono irraggiungibili al momento.

La Mercedes non può essere la rivale della Red Bull: questo il pensiero di Wolff, che però ammette che vi sono tutti i presupposti per agganciare la Ferrari al terzo posto.