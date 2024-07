Uno resta ed uno va, Fonseca sta per scegliere

Nuova cessione di arrivo da parte del Milan, Paulo Fonseca è pronto a rivoluzione il parco attaccanti rossonero.

Carta bianca per Paulo Fonseca che è non arrivato al Milan per fare la comparsa ma vuole aprire un nuovo ciclo fatto di vittorie. Si tratta di una specie di rivincita da parte del tecnico portoghese chiamato al riscatto dopo che la sua prima avventura in Serie A non è proprio finita nel migliore dei modi. Era il 30 giugno del 2021 quando l’ex Shaktar Donetsk, tra le varie, lasciava la Roma e l’Italia alla ricerca di una nuova avventura.

A dargliela fu proprio il Lille e ora, dopo tre anni e 90 partite dall’ultima apparizione italiana, il lusitano è pronto dare vita ad un nuovo percorso. Firma fino al 2027 per il nuovo allenatore rossonero che in questo periodo di precampionato sta facendo le sue prime considerazioni. La rosa necessità di qualche ritocco e il club ha dato massima libertà a Fonseca che ha già deciso chi rimarrà e chi invece dovrà preparare le valigie.

Le prime scelte sono ricadute sui giovani, chi lo ha già convinto è stato Francesco Camarda che non andrà in prestito ma resterà al Milan con la speranza di giocarsi le sue carte. Forse non verrà impiegato sin da subito ma a gennaio potrebbe trasformarsi definitiva in un’arma in più. Il suo non è stato però l’unico nome in bilico in queste ultime settimane.

Calciomercato Milan, dubbi in attacco: spunta il nome del sostituto

Ci sono altri giocatori che l’ex Roma sta valutando e tra poche ore comunicherà ai piani alti del Milan la sua valutazione conclusiva. Dubbi in attacco per il tecnico portoghese che è pronto a salutare uno tra Daniel Maldini e Luka Jovic. Quando uno dei due verrà piazzato, i rossoneri si getteranno a capofitto su un centravanti in più: il nome preferito è quello di Niclas Fullkrug.

Bomber di razza che tanto bene ha fatto con addosso la maglia della Germania ma che ora è stato messo alla porta dal Borussia Dortmund. Contratto in scadenza nel 2026 per il classe 1993 che appena un anno dopo il suo arrivo può già lasciare i gialloneri. Fullkrug è in cerca di un club con il quale giocare con più regolarità e il Milan potrebbe rappresentare un’occasione d’oro per lui.

Sarebbe perfetto come sostituto di Alvaro Morata, diventato ufficialmente il centravanti di riferimento dopo la cessione di Olivier Giroud. Prima, però, bisognerà piazzare qualcuno in uscita. In caso di cessione di Andrea Colpani, il Monza di Alessandro Nesta potrebbe puntare sull’esterno figlio d’arte. Mente il centravanti serbo piace a Zenit e Fenerbahce.