Assalto programmato: a fine agosto blitz Milan in casa Real Madrid

Il Milan guarda in casa Real Madrid per un colpo di fine mercato con la squadra mercato rossonera pronta all’assalto.

Sono giorni caldissimi per quello che riguarda il mercato del Milan impegnato su più fronti per cercare di regalare a Fonseca i giusti rinforzi quando mancano meno di tre settimane all’inizio del campionato.

Il solo arrivo di Alvaro Morata, giunto per sostituire Olivier Giroud al centro dell’attacco, non può bastare per il Milan che è alla ricerca di quei rinforzi necessari a sistemare l’organico a disposizione di Paulo Fonseca. Sembra essere molto vicino l’acquisto di Pavlovic dal Salisburgo con il centrale difensivo che dovrebbe così puntellare il reparto arretrato. A centrocampo si è decisamente complicato l’affare Fofana con l’acquisto del mediano francese che è frenato dalle alte richieste del Monaco, lontane dalla proposta dei rossoneri. Sempre vivo poi l’interesse per Fullkrug, ritenuto necessario per avere un reparto offensivo di livello internazionale.

Calciomercato Milan, pronto il tentativo in casa Real Madrid

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il Milan non avrebbe abbandonato la pista che porta ad Arda Guler. Lo spazio al Real Madrid per il centrocampista offensivo turco sembra essere sempre di meno dopo gli acquisti da parte degli spagnoli di Kylian Mbappé e di Endrick.

La volontà del Milan è quella di portare il giocatore in prestito in rossonero con un diritto di riscatto con la possibilità per il Real Madrid di tenere un contro riscatto a suo favore nel caso in cui volesse riportare il giovane talento nella capitale spagnola. Un assalto, quello dei rossoneri, che arriverà però alla fine di agosto con il club meneghino che cercherà di fare leva sulla volontà del calciatore di trovare maggiore spazio durante la stagione che sta per cominciare e la voglia del Real Madrid di non svalutare il cartellino del turco.

La concorrenza però non manca con Arda Guler che piace molto al Bayer Leverkusen in Germania ed a diverse squadre in Premier League. Al momento però il Real Madrid ha congelato la situazione riguardante il trequartista turco con una decisione definitiva che verrà presa nella seconda metà di agosto.

I buoni rapporti tra Milan e Real Madrid potrebbero favorire la buona riuscita dell’affare con i due club che negli ultimi anni si sono trovati più volte attorno ad un tavolo per trattare. Gli affari Theo Hernandez, Brahim Diaz e Alex Jimenez sono un chiaro segnale di come ci sia stima tra le parti e di come le speranze per i rossoneri di assicurarsi il cartellino di Arda Guler siano più che concrete.