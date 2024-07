Contatti partiti, il Milan saluta il suo portiere: colpo di scena

Il Milan potrebbe presto cedere il suo portiere sul calciomercato: contatti già partiti per l’estremo difensore e colpo di scena in uscita

Il calciomercato del Milan ha riservato alcuni colpi ben assestati, su tutti quello di Alvaro Morata, il nuovo bomber che sarà chiamato a sostituire Olivier Giroud, ormai pronto a iniziare una nuova avventura in America. I rossoneri sono particolarmente attivi sia in entrata, sia in uscita. In attesa di sapere come finirà per Fofana, Moncada e Furlani stanno cercando di rinforzare anche la difesa con un nuovo terzino e un centrale – il primo nome è quello di Pavlovic.

Non bisogna sottovalutare neanche quello che potrebbe succedere tra i pali. Si è parlato a lungo di un possibile addio di Mike Maignan, ma alla fine non è arrivata la maxi offerta per far vacillare il Milan e i rossoneri sono felici di tenerlo, magari riuscendo anche a strappare la firma sul nuovo contratto.

Oltre al francese, però, c’è anche da capire cosa succederà alle sue spalle e, proprio in tal senso, c’è un estremo difensore che potrebbe lasciare molto presto i rossoneri, anche se solo in prestito e si tratta di una giovane promessa, non solo del Milan, ma di tutto il calcio italiano.

Lapo Nava può lasciare il Milan: prestito in Serie B

Lapo Francesco Maria Nava è un figlio d’arte che si è messo in evidenza a più riprese con la maglia del Milan, nonostante abbia solo 20 anni. Nel 2024, ha anche esordito con la prima squadra in occasione di Milan-Salernitana, scatenando grandi curiosità sulle sue prospettive da parte dei tifosi.

È alto quasi due metri, è molto esplosivo ed è abile anche nelle uscite, per cui potrebbe crescere molto nelle prossime stagioni, con il giusto percorso di crescita. Innanzitutto, c’è la possibilità del Milan Futuro, la nuova Under 23 del club rossonero che parteciperà per la prima volta alla Serie C nel prossimo campionato.

Ma attenzione anche a diversi club di Serie B, che sono molto interessati alle sue qualità e potrebbero dargli una chance da titolare. Sicuramente, nel caso in cui dovesse davvero partire, il Milan cercherebbe un nuovo terzo portiere di esperienza per completare il nuovo roster dei portieri a disposizione di Paulo Fonseca. Di sicuro, ovunque vada, sentiremo ancora parlare di Nava, magari ancora con la maglia rossonera addosso.