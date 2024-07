Doppio addio in casa Milan, Fonseca ha deciso: sorpresa rossonera

Si prospetta una grande rivoluzione in difesa per il Milan, decisione presa da Fonseca: l’addio sarà doppio

In casa Milan si continua a ragionare in vista del futuro, mentre la squadra comincia la seconda e ultima fase del ritiro negli Stati Uniti. Un’ottima occasione per Paulo Fonseca di cominciare a lavorare sul serio con i nazionali che sono arrivati e che arriveranno ad accorparsi al gruppo di lavoro.

In attesa di ulteriori colpi, il tecnico portoghese spera fiducioso di cominciare col piede giusto anche in campo, nelle prossime amichevoli di lusso in terra statunitense. Intanto, l’amministratore delegato Giorgio Furlani lavora sul mercato e in particolare ragiona su come impostare la difesa della squadra in vista della prossima stagione.

Si sta optando per una rivoluzione difensiva: non solo la cessione di Thiaw verso la Premier, ma anche un grande cambiamento degli interpreti sulle fasce.

Milan, rivoluzione in difesa: doppio addio a breve?

La situazione non è al momento molto chiara, di offerte ne sono arrivate poche. Solo Malick Thiaw rischia sul serio di lasciare la Serie A dopo due anni, il Newcastle insiste per il classe 2001 ex Schalke e sarebbe disposto ad accontentare i dirigenti del Diavolo. Dall’altra parte, sempre per quanto riguarda il discorso difensivo, dalla Francia arrivano numerose voci di mercato che parlano dell’interesse da parte dello Strasburgo nei confronti di Davide Calabria; mentre anche Alessandro Florenzi sembrerebbe destinato a partire in caso di offerta giusta.

Il capitano non è presente sulla lista dei partenti, ma il Milan ha le idee chiare: al cospetto della giusta cifra, ogni calciatore è ritenuto cedibile. L’eventuale addio di Calabria sarebbe risolto dallo spostamento a destra di Pierre Kalulu e dall’arrivo di uno tra Emerson Royal e Tiago Santos.

Per quanto riguarda il brasiliano, il Milan ha già raggiunto un accordo economico con lui. Manca l’intesa col Tottenham, che pare non sia disposto a trattare: nelle ultime ore però, dopo un lungo tira e molla, il Milan sembra aver alzato l’offerta a 17/18 milioni di euro. La distanza dai 20 richiesti dagli Spurs si sta assottigliando.

La situazione di Tiago Santos dipende chiaramente dall’arrivo di Emerson Royal. Se il Milan riuscisse a trovare la quadra con il Tottenham, si metterebbe da parte questa pista di mercato. Se invece ciò non dovesse accadere, i rossoneri piomberebbero sul difensore in forza al Lille che con Fonseca ha vissuto una scorsa stagione ad alti livelli.