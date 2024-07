Due top europee piombano su Reijnders: il Milan fissa il prezzo

Nuove minacce alla rosa di Paulo Fonseca: adesso c’è Reijnders nel mirino, i tifosi del Milan cominciano a tremare

Il calciomercato del Milan può prendere clamorosamente una piega inaspettata. Manca un mese alla chiusura della sessione estiva e adesso il nome a sorpresa accostato ad un potenziale incredibile addio è quello dell’olandese Tijjani Reijnders, reduce da un ottimo Europeo con la nazionale Orange.

Il 25enne di Zwolle rischia di far parte di quell’elenco di potenziali cessioni, se l’offerta che arriverà in via Aldo Rossi sarà all’altezza delle aspettative. Il forte interesse per Fofana ed i contatti avanzati per Samardzic potrebbero anche far riflettere il ‘Diavolo’ su una cessione in mediana: a Reijnders stanno pensando due big che potrebbero accontentare le richieste economiche della società di Cardinale.

Ad ogni modo il tempo stringe ed intanto il Milan deve fare i conti pure con altre situazioni da mettere a posto. Una su tutte quelle del difensore centrale, con il serbo Pavlovic in pole position per prendere il posto che fu di Kjaer al centro della retroguardia. Un affare che pure sta andando avanti seppur a piccoli passi è quello riguardante la corsia di destra della difesa, che da tempo richiede forze fresche.

Con Calabria in scadenza tra meno di un anno, a Milanello potrebbe arrivare il brasiliano Emerson Royal. E le uscite? Ibrahimovic in conferenza parlò di permanenza certa per Leao, Maignan e Theo Hernandez: adesso, a rischiare grosso, è Reijnders.

Milan, via Reijnders: sì ad una super offerta

In linea puramente teorica Tijjani Reijnders per la dirigenza meneghina è incedibile. Servirà un’offerta fuori mercato per mettere dei dubbi sulla permanenza dell’olandese, costato 19 milioni di euro un anno fa dall’AZ Alkmaar. A questo punto, però, i rossoneri avrebbero già fissato il prezzo giusto per l’addio.

Una proposta da almeno 60 milioni potrebbe far vacillare il Milan, che solo ed esclusivamente in quel caso valuterebbe l’addio di Reijnders dopo appena un anno in rossonero. Sulle tracce del gioiello olandese, classe ’98, vi sono Manchester City e Barcellona. I catalani erano vicini al centrocampista già prima che arrivasse a Milanello: la volontà di Reinders di sposare il progetto rossonero, però, fece la differenza. E così la storia si ripete ed uno dei pilastri del ‘Diavolo’ entro fine agosto potrebbe effettivamente fare le valigie e salutare la Milano rossonera.

Sarebbe una perdita pesantissima vista la qualità ed il contributo che Reijnders è stato in grado di dare nella sua prima ed unica annata al Milan. Il classe ’98 tra campionato e coppe ha racimolato addirittura 50 apparizioni complessive, con 4 gol e 4 assist vincenti all’attivo. Numeri che sembrerebbero aver convinto Barcellona e City a fare sul serio, magari arrivando a proporre una cifra molto vicina a quella che ha in mente la dirigenza di via Aldo Rossi. Staremo a vedere.