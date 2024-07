Hanno convinto Fonseca: saranno i due vice Theo Hernandez

Novità in casa Milan in merito ad un nuovo innesto: la decisione di mister Paulo Fonseca cambia gli scenario per il vice Theo Hernandez

I dirigenti del Milan continuano a lavorare senza sosta per cercare di portare i giusti rinforzi per il nuovo allenatore Paulo Fonseca. Fino ad ora il mercato rossonero ha riservato l’ufficialità soltanto di Alvaro Morata che sarà il nuovo punto di riferimento offensivo per il Diavolo. Tuttavia potrebbe arrivare anche un altro nuovo attaccante da affiancare allo spagnolo neo campione d’Europa per aumentare il peso offensivo.

In queste settimane di lavoro e di tournée del Milan, il tecnico Paulo Fonseca ha inoltre avuto ottime risposte da alcuni elementi della rosa. Nel mese di luglio infatti la preparazione atletica e le prime sedute di allenamento tecnico tattiche sono state un’indice molto importante per capire quali giocatori possono fare parte o meno nella prossima stagione del Diavolo e Fonseca ha scritto la lista di chi deve rimanere e chi invece può partire. Novità importanti sono giunte sui terzini.

Milan, novità nel reparto difensivo: Fonseca ha individuato ben due vice Theo Hernandez

Da diverso tempo si vociferava di una possibile ricerca sul mercato da parte del Milan per un nuovo vice Theo Hernandez. L’idea dei dirigenti rossoneri era infatti quella di trovare elementi affidabili anche in panchina per evitare delle emergenze difensive anche nella nuova stagione. Tuttavia gli allenamenti di queste settimane hanno dato belle indicazioni a Fonseca su due giovani elementi che possono restare in pianta stabile al Milan.

Si tratta di Davide Bartesaghi e di Alex Jimenez, due giovane terzini sinistri entrambi classe 2005. L’italiano ha il vantaggio di essere di piede mancino mentre lo spagnolo è un destro naturale ma abituato a giocare anche sulla corsia opposta. Fonseca è rimasto ben impressionato da questi due giovani rossoneri e per questo sembra intenzionato ad optare per una loro permanenza in rossonero chiudendo le porte a possibili offerte di prestito.

Da quest’anno, essendoci anche la novità del Milan Futuro che giocherà in Serie C, i due ragazzi classe 2005 potrebbero anche fare la spola tra questa formazione allenata da Daniele Bonera e la prima squadra di Fonseca. Il primo obiettivo del club rossonero rimane infatti sempre quello di fargli crescere al meglio per diventare dei prospetti di assoluto livello ma adesso c’è la convinzione che possano entrambi già dare l’opportunità a Theo di tirare il fiato nei momenti più impegnativi.