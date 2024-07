Il Milan ribalta tutto: colpo a sorpresa

Società cambia obiettivo di centrocampo a sorpresa: ecco su chi puntano ora Furlani e Moncada

Sorride il Milan di Fonseca. In quel di New York, nella prima vera e propria amichevole di lusso di questa preparazione estiva, è arrivata una vittoria incoraggiante contro i campioni d’Inghilterra del Manchester City. Tre le reti rossonere – due di Colombo e una di Nasti – che hanno permesso al tecnico portoghese di ottenere dati importanti.

Le amichevoli hanno un valore strettamente relativo, servono più che altro a testare la preparazione dei calciatori in un momento in cui le fatiche dei carichi di lavoro si fanno sentire. Questo Milan sta cominciando a carburare, prima però di gridare al miracolo ne devono percorrere di km i calciatori agli ordini dell’ex Roma.

Intanto, allo scopo di migliorare la rosa, l’amministratore delegato Furlani avrebbe individuato un altro nome per il centrocampo, una sorta di piano B in caso di fallimento dell’affare Fofana.

Milan, idea Manu Koné al posto di Fofana

Il Milan ragiona su specifici nomi: viste le difficoltà di arrivare a Youssouf Fofana del Monaco, che continua a sparare alto per il centrocampista, ecco che spunta una nuova pista di mercato, se vogliamo più percorribile sulla carta.

Relevo, testata spagnola, ha tirato fuori la bomba: i rossoneri sarebbero disposti a scegliere Emmanuel Kouadio Koné, centrocampista classe 2001 del Borussia Monchegladbach, nel caso in cui il Monaco continuasse a tirare l’affare per le lunghe. Koné, francese come Fofana, è valutato almeno 20 milioni di euro dai tedeschi e a differenza del collega transalpino piace a Moncada da diversi anni.

Koné è un centrocampista moderno, capace di abbinare forza e atletismo, un mix vincente come dimostrano i suoi ottimi numeri in Germania. Forza e muscoli per il centrocampo di Fonseca. Parliamo di un profilo tra l’altro già noto alle società di Serie A: l’anno scorso, al suo primo anno al timone del mercato della Juventus, Cristiano Giuntoli fu vicinissimo a mettere le mani sul ragazzo (ora impegnato alle Olimpiadi di Parigi con la nazionale francese).

Moncada lo segue invece dai tempi del Tolosa, altra società nelle mani di Gerry Cardinale, e a questo punto potrebbe fare di tutto pur di convincerlo a vestire i colori rossoneri. Priorità a Fofana, la cui trattativa è a buon punto nonostante sia in stallo, ma Koné potrebbe essere una valida alternativa, un piano B da prendere in considerazione.