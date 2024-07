Il prezzo è fissato: con 8 milioni il senatore saluta il Milan

Il Milan ha fissato il prezzo di un suo senatore con i rossoneri pronti a cedere il giocatore per una somma intorno agli 8 milioni di euro.

L’inizio del campionato si avvicina ed il tempo per le trattative di mercato stringe. Il Milan in queste ore è alla ricerca dei giocatori da regalare a Paulo Fonseca per completare l’organico a sua disposizione ma al contempo sta provando a cedere gli esuberi presenti in rosa.

Nelle ultime ore si sta facendo sempre più decisa la voce che vorrebbe un senatore rossonero verso la cessione non avendo più un ruolo centrale all’interno del progetto del club. La società avrebbe fissato il prezzo del calciatore a circa 8 milioni di euro, pronto a dare l’ok nel caso in cui arrivasse una proposta economica soddisfacente.

Calciomercato Milan, ok alla cessione: via con 8 milioni

Il Milan avrebbe fissato ad 8 milioni di euro il prezzo del cartellino di Davide Calabria. Il capitano della squadra rossonera è in scadenza nel giugno del 2025 e le trattative per il rinnovo del contratto sembrano essersi fermate per via della distanza tra domanda ed offerta. Proprio per questo motivo il Milan avrebbe aperto le porte alla cessione del proprio numero 2.

Fino a questo momento non sembrano essere arrivate offerte concrete per il terzino destro che ha estimatori in Inghilterra e in Spagna ma nessuno ha ancora fatto una proposta al Milan. Il club sembra essere sempre più vicino all’acquisto di Emerson Royal dal Tottenham con il brasiliano che dovrebbe prendere il posto da titolare sulla destra con Kalulu e Florenzi che rappresenterebbero le alternative.

Cresciuto nelle giovanili del Milan e da sempre in rossonero, Davide Calabria sta quindi valutando le ipotesi sul proprio futuro. Nei giorni scorsi c’era stato un timido sondaggio dello Strasburgo che ha poi però preso altre vie per sistemare la fascia destra. Il terzino classe 1996 piace anche a Crystal Palace e Valencia che potrebbero farsi avanti verso la fine di agosto cercando di piazzare il colpo ad un prezzo maggiormente conveniente.

Nel frattempo il Milan sta lavorando anche ad altre cessioni per fare cassa e finanziare gli ultimi colpi in entrata. In questo senso appare vicino l’accordo con il Newcastle per il passaggio di Thiaw in bianconero. Il Milan chiede circa 40 milioni di euro mentre gli inglesi ne hanno messi sul piatto 30. Possibile che l’affare si concluda positivamente a metà strada.