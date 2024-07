La doppietta non basta: il futuro di Colombo è segnato

Colombo ha fatto due gol che sicuramente lo rendono orgoglioso, però non cambiano il suo destino: presto lascerà il Milan.

La squadra di Paulo Fonseca ha sconfitto 3-2 il Manchester City nella prima partita del Soccer Champions Tour 2024. Al Yankee Stadium di New York sono stati Lorenzo Colombo (doppietta) e Marco Nasti a segnare.

Nella prima amichevole contro il Rapid Vienna era andato a segno Alessandro Florenzi, che contro i Citizens si è infortunato al ginocchio destro. Stavolta sono arrivati i gol degli attaccanti, entrambi sul mercato tra l’altro. Nessuno dei due rimarrà al Milan nella nuova stagione, anche se il club non ha intenzione di perdere il controllo del loro cartellino.

Lorenzo Colombo via dal Milan: le ultime notizie

Colombo contro il Manchester City ha sfruttato due ottimi assist di Samuel Chukwueze per realizzare un gol di testa e un altro di sinistro. Qualche tifoso sui social network ha accennato al fatto che gli darebbe un’occasione, invece di cederlo, però la società ha preso la propria decisione ed è ormai tutto fatto per il suo trasferimento.

Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, Lollo giocherà nell’Empoli. C’è un accordo sulla base di un prestito secco. In Toscana si è già trasferito Devis Vasquez, però con un prestito che prevede anche un diritto di riscatto a favore del club azzurro. Per Colombo sarà un’esperienza importante, dopo una stagione a Monza nella quale ci si aspettava molto di più da parte sua.

In Brianza ha avuto l’occasione di essere titolare nei primi mesi e non l’ha sfruttata al meglio. Per questo Adriano Galliani a gennaio ha preso un altro centravanti, Milan Djuric. Una scelta che ha portato Lorenzo a perdere spazio. A Empoli dovrà fare il salto di qualità e segnare gol con più frequenza, è ciò che gli manca. Sicuramente è bravo a fare un lavoro prezioso per la squadra lottando con i difensori, difendendo palla e facendo sponde; però, da un attaccante ci si aspettano soprattutto i gol e deve aumentare il suo contributo in termini realizzativi. La doppietta contro il Manchester City può essergli da stimolo.

Il Milan crede ancora in lui, per questo preferisce cederlo in prestito secco piuttosto che venderlo. Vedremo se Colombo in Toscana sboccerà, facendo vedere di poter segnare un buon numero di reti. La squadra di Roberto D’Aversa punta a una salvezza che non sarà semplice e avrà bisogno anche dei suoi gol.