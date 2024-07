La vendetta di Lopetegui: vuole soffiarlo al Milan

Julen Lopetegui può soffiare un obiettivo al Milan dopo una trattativa diventata quasi come una telenovela: tutti i dettagli dell’operazione

Il Milan ha scelto di puntare su Paulo Fonseca come nuovo allenatore, ma precedentemente era stato valutato Julen Lopetegui. Tuttavia, i tifosi rossoneri hanno contestato molto la scelta del club rossonero di chiamare il tecnico spagnolo, secondo l’opinione pubblica poco adatto alla panchina.

Il desiderio dei tifosi e di alcuni addetti ai lavori era verso Antonio Conte, ma il Milan preferisce avere un allenatore in linea con la politica societaria e non un manager all’inglese che abbia tutto sotto controllo.

Dunque, Lopetegui out ancor prima di iniziare, nonostante abbia dato massima disponibilità al Milan e l’accordo fosse praticamente già concluso. L’allenatore spagnolo, però, ha subito trovato un’altra sistemazione. Oggi, infatti, allena il West Ham in Premier League che sul mercato ha già speso oltre 70 milioni di euro con gli acquisti a titolo definitivo di Max Kilman e Luis Guilherme.

Ma il mercato degli Hammers non è finito qui e infatti Lopetegui ha messo nel mirino l’obiettivo numero uno del Milan per il centrocampo, ovvero Youssouf Fofana che non ha intenzione di rinnovare il contratto con il Monaco.

Lopetegui vuole beffare il Milan sul mercato

Secondo quanto riferito da Loic Tanzi, giornalista de ‘L’Equipe’, il Milan ha formulato la prima offerta ufficiale al Monaco che ammonta a 17 milioni di euro. Ma non raggiunge la richiesta del Monaco che è di 35 milioni. Ed è qui che subentra Lopetegui che può beffare il club rossonero.

Infatti, il West Ham per assicurarsi Fofana ha offerto proprio 35 milioni. Tuttavia, non è una soluzione gradita al giocatore. Già, perché il centrocampista francese non ha voglia di restare un anno fuori dalle coppe europee e ha già un accordo con il Milan. La speranza per i rossoneri, dunque, è che Lopetegui non abbia la meglio e che Fofana aspetti che Furlani e Moncada trovino un accordo con il Monaco.

Per il Milan, l’ideale sarebbe arrivare alla fine del mercato con il Monaco che a quel punto dovrebbe accettare l’offerta per non perdere Fofana a parametro zero nel 2025. Ma così facendo, si rischierebbe grosso. Iniziare la stagione senza il centrocampista tanto desiderato da Fonseca potrebbe essere un danno molto grave, anche perché poi il francese non avrebbe il tempo necessario per adattarsi. Non resta che attendere le novità delle prossime ore.