Milan, ecco il “nuovo acquisto”: protagonista contro il City

Il Milan si gode quello che è sostanzialmente un nuovo acquisto: è già stato assoluto protagonista contro il Manchester City

La tournée negli USA per il Milan offre tanti spunti di riflessione ai tifosi e agli addetti ai lavori sull’impronta che sta dando Paulo Fonseca alla squadra. L’allenatore portoghese vuole un gioco veloce, fatto di possesso palla e verticalizzazioni, con l’obiettivo di segnare più gol possibili.

Questo potrebbe portare alla valorizzazione massima degli esterni offensivi dei rossoneri. Su tutti Rafael Leao, che ha le qualità per diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Ma Fonseca ha a disposizione una batteria niente male.

Già, perché oltre all’asso portoghese, c’è anche Christian Pulisic che ha dimostrato in più di un’occasione di poter giocare da trequartista. C’è Alexis Saelemaekers, apprezzatissimo da Fonseca, e poi c’è lui, il giocatore più discusso della scorsa stagione: Samu Chukwueze.

La sensazione è che Stefano Pioli non gli abbia concesso il giusto spazio, anche quando Chukwueze si è ambientato e offerto prestazioni di assoluto valore da subentrato. Con Fonseca le cose possono cambiare e i primi segnali positivi sono arrivati già nell’amichevole contro il Manchester City, dove ha offerto 65′ di alto livello con giocate di valore e mai banali, siglando anche due assist per la doppietta di Lorenzo Colombo.

Un Chukwueze motivatissimo per Fonseca

Samu Chukwueze, dopo la partita contro il Manchester City, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando di Paulo Fonseca: “Il nuovo allenatore mi piace, mi ha dato subito un’opportunità. E’ importante quando qualcuno ti dà fiducia, i tifosi vedranno un nuovo Samu quest’anno”. Un pensiero che si augurano gli stessi tifosi rossoneri, che in più di un’occasione hanno difeso l’esterno offensivo nigeriano dalle ‘accuse’ di esser stato un acquisto sbagliato.

Ma il Milan sta dando spazio a Chukwueze in questo pre-campionato, la dirigenza crede nell’investimento di 20 milioni di euro dell’anno scorso e il giocatore ha le qualità per fare bene, come dimostrato anche al Villarreal. Sono 33 le presenze collezionate la scorsa stagione in tutte le competizioni, ma solo 15 da titolare, con 3 gol e 3 assist per un totale di 1.380′ giocati.

Chukwueze, quindi, è praticamente il “nuovo acquisto” del Milan e la sua volontà è quella di essere protagonista anche nelle prossime amichevoli contro Real Madrid e Barcellona. Così facendo convincerebbe Fonseca anche a concedergli una chance da titolare per la prima di campionato col Torino il prossimo 17 agosto.