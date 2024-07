Milan, ora è ufficiale: affare saltato, che batosta

La trattativa di mercato che coinvolgeva anche il Milan è definitivamente saltata. Si tratta di un brutto colpo per loro. Ecco cosa è successo.

Il mercato del Milan è entrato nel vivo da alcune settimane, ormai. La dirigenza rossonera vuole dare a Fonseca una rosa competitiva, in grado di lottare per lo Scudetto e di disputare una Champions dignitosa. L’ultima stagione non è stata molto positiva, la squadra è stata contestata nelle ultime partite di campionato e i tifosi si aspettano una svolta positiva, sin dalle prime giornate della nuova stagione. C’è grande concorrenza ma i rossoneri vogliono dire la propria e puntare a raggiungere i cugini con la seconda stella.

Fino a questo momento, il Milan si è concentrato soprattutto sulla sostituzione di Olivier Giroud, destinato al campionato americano. Alla fine il nuovo centravanti del Milan sarà Morata, acquistato per tredici milioni di euro dall’Atletico Madrid, seconda scelta dopo la trattativa sfumata con Joshua Zirkzee, finito allo United.

Negli ultimi giorni si è parlata di una possibile trattativa per un titolare, ma l’affare ora sembrerebbe esser sfumato. Ecco le ultime.

Milan, bloccata la trattativa

Davide Calabria è destinato a restare al Milan, almeno per il momento. Sembrava che il terzino destro del Milan – cresciuto nel vivaio del club lombardo – fosse il primo nome sulla lista dello Strasburgo in ottica mercato. Il club francese ha la stessa proprietà del Chelsea ed ha grandi ambizioni nella Ligue 1, ma non potrà contare su Davide Calabria per l’anno prossimo.

Dopo molte valutazioni, i dirigenti dello Strasburgo hanno scelto un altro calciatore per quel ruolo. Il nuovo terzino destro dello Strasburgo, infatti, sarà Guéla Doué, calciatore ivoriano naturalizzato francese, nato nel 2002, l’anno scorso al Rennes. Il club transalpino ha annunciato l’acquisto del suo nuovo acquisto, il quale ha firmato un contratto di cinque anni. Doué è stato pagato sei milioni di euro ed ha collezionato 24 presenze nel corso della scorsa stagione, condite da quattro assist.

La comunicazione è arrivata dal Rennes, squadra nella quale lavora una vecchia conoscenza rossonera, Frederic Massara: “Il Rennes ringrazia Guéla e gli augura un grande successo”. L’interesse dello Strasburgo per Davide Calabria è stato a lungo riportato dalla stampa francese, ma non ha trovato molti riscontri in Italia. Calabria ha un contratto con il Milan fino al giugno del 2025 e difficilmente lascerà il club rossonero questa estate.