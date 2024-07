Milan tradito, Kessie torna in Serie A: colpo a sorpresa

Sorpresa tra i tifosi del Milan che sono ancora legati a Kessié: il centrocampista ivoriano può tornare in Serie A in una rivale

Siamo ormai pronti alla conclusione del mese di luglio e quindi rimane soltanto ancora tutto agosto per riuscire a portare a termine tutte le trattative di mercato che le varie squadre di Serie A e degli altri campionati europei hanno imbastito in questo periodo estivo. Per il Milan fino ad ora l’unico arrivo ufficiale è stato quello di Alvaro Morata che è un acquisto davvero molto utile per il nuovo allenatore Paulo Fonseca dato che mancava un centravanti titolare.

In queste prossime ultime settimane di mercato i rossoneri cercheranno però di mettere sotto contratto nuovi giocatori sia nel reparto difensivo che in quello di centrocampo. In mediana un profilo che piace molto al Diavolo è quello di Youssouf Fofana del Monaco che è un tipo di giocatore in grado di far bene entrambe le fasi di gioco come fece molto bene Franck Kessié risultando fondamentale anche per lo Scudetto. Proprio in merito all’ivoriano ci sono novità su un suo ritorno in Serie A.

Kessie di nuovo in Italia, colpo a sorpresa

L’obiettivo del Milan per la nuova stagione è quello di tornare a vincere un trofeo che è mancato nel corso delle ultime due annate. Ovviamente il sogno è rappresentato dallo Scudetto perché riuscire ad ottenere la “seconda stella” con il ventesimo titolo nazionale sarebbe un ottimo risultato ma per farlo bisognerà battere la concorrenza di rivali come Juventus, Inter, Atalanta, Roma, Lazio e Napoli. Proprio i partenopei in queste ore stanno cercando un ex Milan per rinforzarsi.

Il nuovo allenatore degli azzurri è Antonio Conte che avrà l’arduo compito di riportare ai vertici il Napoli dopo che nell’ultimo campionato è arrivato un fallimentare decimo posto. In questa estate a centrocampo è stato perso anche Piotr Zielinski che si è trasferito all’Inter a parametro zero e per sostituirlo nelle idee di Conte c’è anche Franck Kessié.

Il mediano ivoriano oggi gioca nell’Al-Ahli ma non disdegnerebbe affatto un ritorno in Serie A. Conte è anche un suo grande estimatore visto che lo avrebbe allenato con piacere anche ai tempi di Inter e Tottenham ma alla fine non ci è mai riuscito. Tra i molti nomi che il Napoli segue per il suo centrocampo ora c’è quindi anche quello di Kessié che potrebbe tornare in Italia per la tristezza di quei tifosi rossoneri ancora legati a lui e che non lo vorrebbero vedere con una maglia rivale.