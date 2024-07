Pazza idea Milan, spunta l’ex Inter a centrocampo

Il Milan lavora sul calciomercato per altri acquisti fondamentali per il gioco di Paulo Fonseca: spunta un ex Inter a sorpresa per il centrocampo

Il Milan ha battuto il colpo Morata, ma ancora ci sono tanti affari da portare a termine per rinforzare la rosa rossonera e metterla al passo delle maggiori big di Serie A per la prossima stagione. Moncada e Furlani si stanno concentrando sulla ricerca dei profili giusti in difesa, con la necessità di portare a Milanello un nuovo difensore centrale e un terzino, ma attenzione soprattutto alla mediana, lì dove c’è maggiore volontà di intervenire.

Bisognerà capire nei prossimi giorni se l’operazione Fofana sarà portata a termine o si dovrà puntare su altri profili. Il francese ha esattamente le caratteristiche che servono a Fonseca. Ha grande fisicità, è bravo nei contrasti e sa proporsi anche in fase offensiva, dato che è bravo ad avanzare e nel tiro dalla distanza.

Sarebbe importante concludere l’operazione, ma intanto c’è un altro nome che potrebbe fare breccia nelle idee dei rossoneri. E si tratta, a sorpresa, di un profilo che nel recente passato ha vestito la maglia dell’Inter, anche se non nel gruppo della prima squadra.

Il Milan pensa a Casadei per il centrocampo: bagarre in Serie A

L’Inter ha sacrificato Cesare Casadei sull’altare dei conti di bilancio e fino a questo momento non si è pentita. Il centrocampista con il vizio del gol ha fatto molto bene con le selezioni giovanili italiane, spesso trascinando i suoi a risultati importanti, ma non è riuscito a imporsi al Chelsea, che ora non punta così tanto su di lui.

Il Milan può provarci, anche se è difficile strappare il calciatore ai Blues a titolo definitivo. L’ipotesi più probabile resta quella del prestito, magari con un’opzione d’acquisto e riacquisto a cifre prefissate. L’ingaggio sarebbe assolutamente leggero per le casse del club, dato che guadagna solo un milione di euro.

Il problema, però, non è legato solo alla possibile formula del trasferimento, ma anche all’ampia concorrenza in ballo. In Serie A sono molto interessate Fiorentina, Bologna e Napoli, con la Viola che sta cercando di mettere la freccia su tutte le altre, nonostante Palladino giochi con il 3-4-2-1, un modulo in cui Casadei avrebbe una collocazione non facile. Certo, per l’Inter sarebbe un bello smacco se Casadei dovesse tornare e fare bene con i cugini.