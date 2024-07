Un’altra prestazione convincente: il Milan riflette, la cessione può saltare

Il Milan può mettere da parte la cessione dopo l’ennesima prestazione convincente: arriva la ‘benedizione’ di Paulo Fonseca

Nella prima amichevole della tournée negli Stati Uniti d’America, per il Milan è arrivata una bella vittoria contro il Manchester City. Al gol iniziale di Haaland, ha fatto seguito una doppietta di Colombo tra il 30′ e il 34′. Il pareggio dei Cityzens è arrivato al 55′ con McAtee.

Gol vittoria per i rossoneri segnato da Marco Nasti al 78′ su assist di Alexis Saelemaekers. Proprio la prestazione dell’esterno offensivo belga ha fatto molto discutere nelle ultime ore. Il Milan, infatti, riflette sul fatto che il giocatore, in prestito al Bologna nell’ultima stagione, possa essere molto utile.

Lo hanno sottolineato i tifosi sui social, ma anche Paulo Fonseca nel post partita. Certo è che Saelemaekers, se effettivamente dovesse restare, avrebbe bisogno di spazio. Tenerlo per il Milan sarebbe una sorpresa e a quel punto dovrebbe essere considerato come un giocatore a cui va garantito un adeguato minutaggio.

E bisogna anche sottolineare la sua questione contrattuale. Attualmente in scadenza il 30 giugno 2026, il contratto di Saelemaekers andrebbe discusso. L’incognita della permanenza, però, forse l’ha risolta proprio Fonseca dopo la partita contro il Manchester City.

Milan, Fonseca e i tifosi vogliono la permanenza di Saelemaekers

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha parlato dopo la vittoria in amichevole contro il City della prestazione di Saelemaekers: “Alexis è un giocatore che mi piace molto. Mi piace la sua qualità, penso che sia il tipo di giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere, perché può giocare in diverse posizioni. E’ più sicuro di sé, è un giocatore che mi piacerebbe tenere in squadra”.

Un giudizio chiarissimo, con l’allenatore portoghese che vorrebbe tenere l’esterno belga dopo l’anno giocato ottimamente al Bologna. La crescita è stata evidente e il Milan potrebbe ritrovarsi un jolly offensivo molto più maturo rispetto al primo ciclo. Questo, però, potrebbe comportare un cambio di posizione per Christian Pulisic.

Non provateci a vendere #Saelemaekers. NON PENSATECI NEMMENO @acmilan, merita la prima squadra, merita di avere una chance. — Gordon McMüller (@drfmolinari) July 28, 2024

Saelemaekers se piace a don Paulo si può anche tenere però si dovrebbe vendere qualcuno davanti per assicurargli un po’ di minuti, inutile tenere tutti perché ‘possono esplodere’ se non giocano mai — una badante moldava (@56assist) July 28, 2024

L’idea è quella di utilizzare Pulisic come trequartista, lasciando la fascia destra a Chukwueze. Saelemaekers, dunque, diventerebbe una valida alternativa dell’ex Villarreal e visti i tanti impegni, avrebbe tante opportunità di giocare titolare. Anche i tifosi sui social si sono espressi a favore della permanenza del belga, consapevoli del fatto che venderlo – o addirittura svenderlo – sarebbe un peccato che il Milan non può permettersi.