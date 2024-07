Caso Sinner, scoppia la bomba: la sentenza è durissima

L’assenza del numero uno del tennis mondiale in quel di Parigi desta ancora scalpore: ecco cosa ne pensa l’ex campionessa olimpica Federica Pellegrini

Inutile girarci intorno: l’assenza da Parigi 2024 di Jannik Sinner fa ancora male, sebbene a distanza di poche ore dall’inizio delle Olimpiadi sia stata in qualche modo dimenticata dai tifosi azzurri. Tuttavia, a loro non resta altro che immaginare cosa avrebbe potuto fare un Sinner in forma e su una terra rossa – la medesima del Roland Garros – in cui si trova a suo agio.

Risposte che non avremo mai. Sinner ha deciso di non partecipare alle Olimpiadi a causa di una fastidiosa tonsillite che pare non avergli dato tregua poco prima di partire alla volta di Parigi. La sua assenza si farà sentire eccome nelle prossime settimane, quando il tennis olimpico vivrà le sue fasi cruciali.

La discutibile scelta di Jannik di dire no a un torneo così prestigioso ha sicuramente diviso lo sport italiano: c’è chi lo giustifica e chi invece proprio non accetta il fatto che abbia rinunciato a tutto.

Federica Pellegrini lancia un messaggio su Jannik Sinner

Corre in suo aiuto un’ex atleta che di medaglie olimpiche se ne intende. Federica Pellegrini ha commentato subito la scelta del campione trentino di rinunciare alle Olimpiadi parigine, parlando della differenza lampante che vi è tra tennis e nuoto.

A detta dell’ex campionessa, ritiratasi dalle scene nel 2022, un talento del calibro di Jannik può “permettersi” di dire no a Parigi 2024 in quanto considera le Olimpiadi alla pari di un Grande Slam. A differenza invece di un nuotatore che vede le Olimpiadi come un torneo da vincere e unico nella sua forma.

Le parole della Pellegrini alla Gazzetta dello Sport hanno fatto rumore, dividendo i tifosi. C’è che le sostiene e chi invece proprio non riesce a digerirle. “Assenza Sinner a Parigi? Secondo me ogni sport ha un approccio diverso”, spiega la Pellegrini.

“Il tennis ha tornei del Grande Slam che valgono come un’Olimpiade, mentre per i nuotatori l’Olimpiade vale più di qualsiasi altra cosa. Quindi è quasi ovvio che lui deve prendere decisioni sicuramente diverse rispetto a un professionista che compete per questa competizione ogni quattro anni“. La differenza a detta dell’ex campionessa olimpica sta tutta qui, nel tipo di disciplina: il tennis è una cosa, il nuoto un’altra.