Cessione ad un passo: 40 milioni al Milan

Il Milan sta per concludere una cessione molto importante, che porterà circa 40 milioni di euro nelle casse del club

Il Milan ha sostanzialmente chiuso per due colpi in entrata molto importanti per Paulo Fonseca. Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal si uniranno a breve ai rossoneri, che potranno contare su due ottimi elementi per il presente e per il futuro.

L’infortunio gravissimo subito da Alessandro Florenzi, che coinvolge il legamento e il menisco, ha praticamente messo la parola fine alla stagione del terzino. Dunque, Moncada ha accelerato per l’acquisto del brasiliano dal Tottenham, che ha spiegato anche le origini del suo soprannome con un aneddoto molto curioso.

Ma il Milan è attivissimo anche sul mercato in uscita e il maggior indiziato a lasciare i rossoneri è Malick Thiaw. Il difensore centrale tedesco è arrivato due anni fa dallo Schalke per circa 10 milioni di euro. Un acquisto inizialmente poco quotato, ma che si è affermato come un ottimo giocatore frutto dal lavoro di Massara e Maldini.

Oggi il club rossonero può ricavare tanto dalla sua cessione. In pole position c’è il Newcastle, alla ricerca di un difensore giovane e di sicura affidabilità. Le parti stanno trattando alla ricerca di un accordo che metta d’accordo tutti.

Thiaw al Newcastle, la situazione: smentita dell’agente

Il portale inglese ‘HITC’ ha riferito di un accordo vicinissimo tra il Milan e Newcastle per la cessione di Malick Thiaw ai Magpies, per una cifra complessiva di 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi il tutto, con il difensore tedesco che raggiungerebbe Sandro Tonali in Premier League.

Ma, in seguito a questi rumors, è arrivata la smentita da parte dell’agente Gordon Stipic ai microfoni del giornalista di Sky DE, Patrick Berger: “Le notizie attuali sul mio assistito Thiaw e sul possibile trasferimento al Newcastle sono false e inesatte“. Smentita di rito o verità? Le prossime ore potranno dire di più sulla trattativa.

Quel che è certo è che il Newcastle vuole fortemente Thiaw e aveva offerto inizialmente una cifra più vicino ai 30 milioni che ai 40 richiesti dal Milan. La cessione del difensore tedesco permetterebbe al club rossonero di effettuare un’ottima plusvalenza. Tenere i conti in ordine costruendo una squadra forte è il diktat di Cardinale. Sarà poi interessante capire se il Milan, oltre a Pavlovic, acquisterà un altro difensore, magari più giovane da far crescere con calma.