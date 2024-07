Doppio addio Milan, 20 milioni in cassa: tesoretto per il mercato

Dopo la vittoria con il City, riprendono le indiscrezioni di mercato per il Milan. I rossoneri puntano a ottenere un tesoretto dalle cessioni

Una bella affermazione quella ottenuta dal Milan nell’amichevole di New York contro il Manchester City. Un 3-2 che regala a Fonseca la sua prima vittoria da allenatore rossonero contro un avversario di grande prestigio. Al di là delle numerose assenze (peraltro in entrambe le formazioni), non può non essere una soddisfazione riuscire a imporsi sui campioni d’Inghilterra in carica.

Tre gol peraltro segnati da due calciatori destinati presto a lasciare i rossoneri. Lorenzo Colombo, autore di una doppietta nel primo tempo, è prossimo alla terza cessione in prestito consecutiva. Dopo quelle al Lecce e al Monza, ora dovrebbe esserci quella all’Empoli. Anche Nasti dovrebbe essere ceduto al ritorno dalla tournée negli Usa. L’attaccante, ex Bari e Cosenza, ha molto mercato proprio in Serie B, campionato in cui davvero può fare la differenza.

Nasti e Colombo non sono gli unici cedibili per il Milan. Daniel Maldini si appresta a tornare al Monza a titolo definitivo come possibile sostituto di Colpani, passato alla Fiorentina. Attenzione anche a centrocampo dove potrebbero esserci cessioni per lasciare spazio a possibili rinforzi.

Milan, doppia cessione: possibile tesoretto per il mercato

Tre gli obiettivi del Milan in mediana. Stallo totale nella trattativa per Fofana con il Monaco a causa delle richieste del club monegasco che chiede almeno 30 milioni per liberare il calciatore. Una cifra per la quale il Milan non è nemmeno disposto a trattare, considerato che Fofana è in scadenza di contratto.

I rossoneri mantengono i contatti con l’Udinese per Samardzic e hanno chiesto informazioni anche a Valencia e Borussia Monchengladbach per Javi Guerra e Manu Koné. Per entrambi, le valutazioni sono molto elevate e superiori ai 20 milioni di euro.

Il Milan potrebbe ricavare la cifra necessaria da reinvestire da alcune cessioni, in primis da quella di Yacine Adli. Il centrocampista algerino non ha disputato nemmeno un minuto nell’amichevole con il City, una scelta che può essere interpretata anche in chiave mercato. Da settimane si scrive di un interessamento dell’Al Shaabab e di club qatarioti con il Milan disposto a valutare offerte da 10-15 milioni.

Stessa richiesta che il Milan potrebbe attuare per Tommaso Pobega che ha mercato in Serie A. Il centrocampista può diventare un obiettivo del Torino che cerca rinforzi in mediana e della Fiorentina che deve rimpiazzare i partenti Duncan (ceduto ufficialmente al Venezia), Maxime Lopez e Arthur. Per Pobega si è scritto anche di un possibile inserimento come contropartita nella trattativa con l’Udinese per Samardzic.