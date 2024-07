Fonseca ribalta il mercato del Milan, l’annuncio cambia tutto

Paulo Fonseca ha deciso di rivoluzionare il Milan. Il tecnico portoghese vuole mettere dei cambiamenti radicali. Ecco tutte le novità.

Prosegue la preparazione estiva in casa Milan, agli ordini del nuovo allenatore Paulo Fonseca. L’ex allenatore della Roma è chiamato a risollevare la squadra dopo un’annata difficile, finita con i cugini dell’Inter vittoriosi della seconda stella, vinto proprio al termine di un derby a San Siro. I tifosi si aspettavano di lottare per lo Scudetto, ma le cose sono andate in maniera diversa e la squadra di Stefano Pioli ha deluso anche in Europa. Quest’anno deve cambiare la musica e Fonseca ne è consapevole.

Il nuovo tecnico del Milan sta valutando tutti i calciatori a sua disposizione, anche quelli che sembravano sul piede di partenza. Entro la fine della finestra di mercato estiva potrebbero esserci delle sorprese perché il campo può sovvertire degli equilibri che sembrano già stabiliti. Fonseca ha confermato la sua voglia di cambiare il Milan anche nell’amichevole vinta dai rossoneri contro il Manchester City, giocata a New York e vinta dai rossoneri con il punteggio di 3-2.

Sorpresa Milan, Fonseca valuta la conferma

Il Milan ha battuto il Manchester City in amichevole con il punteggio di 3-2. Dopo il vantaggio dei ‘Citizens’ con Haaland, è arrivata la doppietta di Colombo, tornato alla casa madre dopo il prestito al Monza. Il pareggio della squadra allenata da Pep Guardiola è arrivato all’inizio del secondo tempo con McAtee, ma un goal di Nasti ha permesso al club rossonero di portare a casa una vittoria prestigiosa. In questa partita si è messo in mostra anche Alexis Saelemaekers, l’anno scorso in prestito al Bologna di Thiago Motta.

Dopo alcune stagioni positive al Milan, Saelemaekers è stato mandato al Bologna per giocare con maggiore continuità e lui ha risposto molto bene, contribuendo alla qualificazione in Champions League del club felsineo. Il Bologna ha deciso di non esercitare il riscatto, il giocatore sembrava sul punto di partenza e le proposte non mancavano (si è parlato anche di Juve e Napoli) ma ora è cambiato tutto. Al termine del match Fonseca ha rilasciato dichiarazioni piuttosto interessanti.

Il tecnico portoghese ha speso parole di elogio per il calciatore belga: “Alexis è un giocatore che mi piace molto, ha qualità e penso che sia il giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere. Può giocare in diverse posizioni, è sicuro di sé e mi piacerebbe tenerlo in squadra”. Saelemaekers ha un contratto il scadenza nel giugno 2026, dopo queste parole di Paulo Fonseca potrebbe essere tolto dal mercato. Adesso la sua permanenza con il club rossonero è molto più probabile rispetto a qualche settimana fa.