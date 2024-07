L’addio è già deciso: colpo galattico per il Milan

Il Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi in ottica mercato, Ibrahimovic prepara un vero e proprio colpo dal Real Madrid

Nonostante sia stata solamente una amichevole estiva il morale nell’ambiente rossonero è decisamente alto. Ed il motivo non potrebbe essere altrimenti: i ragazzi di Paulo Fonseca hanno battuto, nel corso della tournée americana, il Manchester City di Pep Guardiola. In attesa dei nazionali (impegnati nel corso dell’ultimo Europeo) il ‘Diavolo’ ha avuto la meglio sui ‘Citizens’.

Una buona prova, quindi, per il team guidato dal portoghese. Una notizia che, di conseguenza, non può che fare piacere alla stessa dirigenza che continua a lavorare duramente per regalare una rosa forte al proprio allenatore. Tanto è vero che Ibrahimovic ci sta provando in tutti i modi a piazzare un altro colpo dalla Spagna. Dopo quello di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, i rossoneri sono pronti a bussare alla porta dei cugini campioni d’Europa per un calciatore in uscita e che non rientra nei piani di Ancelotti.

Milan, che colpo dal Real Madrid: Ibrahimovic ci prova

Sono pochi i calciatori in uscita dal Real Madrid, ma che hanno comunque il loro perché. Tra questi spunta anche il nome di Dani Ceballos che sta per fare le valigie. Nella passata stagione il centrocampista ha collezionato 27 presenze (in tutte le competizioni) partendo quasi sempre da subentrato, andando a segno in 2 occasioni e fornendo un solo assist. Ora, però, il club di Florentino Perez lo ha messo alla porta tanto da fargli capire che non fa più parte del progetto dei ‘Galacticos’.

Nonostante l’atleta abbia ancora un contratto ancora lungo con il Real (fino al 30 giugno del 2027), anche la sua volontà è quella di avere più spazio e andare in un club che gli dia la continuità di mettersi in mostra. A dire il vero, però, non è affatto un mistero che il ‘DIavolo’ sia sempre stato sulle tracce del classe ’96. Il costo del cartellino non è nemmeno così impossibile per le casse dei rossoneri: per averlo basterà sborsare almeno 10 milioni di euro.

Probabilmente l’ostacolo più grande da superare è quello relativo all’ingaggio del giocatore: Ceballos, infatti, percepisce uno stipendio di 3,5 milioni di euro a stagione. Da non dimenticare, anche, l’interessamento concreto pronto ad arrivare dalla Premier League: anche l’Arsenal di Arteta segue, con molta attenzione, questa vicenda.