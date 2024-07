Milan, gelo Theo Hernandez: sarà addio, c’è la data

Theo Hernandez potrebbe lasciare il Milan a breve. Il terzino sinistro francese è ormai arrivato alla fine della sua avventura in rossonero.

Hernandez è sicuramente uno dei calciatori più amati dai tifosi del Milan, ma la sua permanenza in rossonero non è per niente scontata. Stiamo parlando di uno dei terzini sinistri più forti del mondo, il giocatore ha messo in mostra il suo potenziale anche nel corso dell’ultimo Europeo. La sua Francia si è fermata in semifinale, ma Theo ha disputato un’ottima competizione mettendo in mostra tutto il suo talento.

Il giocatore è arrivato nell’estate del 2019 dal Real Madrid e sono cambiate tante cose. Quando è arrivato al Milan Theo Hernandez era un prospetto interessante, oggi è diventato un campione, capace di attirare l’interesse dei club più forti d’Europa.

I tifosi del Milan vorrebbero vederlo sfrecciare sulla corsia mancina di San Siro ancora per tanti anni, ma la sua permanenza con la squadra allenata da Fonseca potrebbe essere un enorme punto interrogativo.

Futuro Hernandez, situazione in bilico: le ultime

Theo Hernandez potrebbe essere un punto di forza del Milan di Fonseca anche nei prossimi anni, ma bisogna risolvere il problema legato al suo contratto. L’accordo tra il terzino francese e il Milan, infatti, scade nel giugno del 2026, quindi è assolutamente necessario sedersi a tavolino con il suo agente e prolungare il contratto. Theo ha tante pretendenti, ma la sua priorità è quella di continuare a giocare nel Milan anche in futuro.

La prossima stagione sarà importante, non solo dal punto di vista tecnico. Il Milan punta a tornare in vetta alla classifica, ma per Hernandez sarà un anno fondamentale per capire quale sarà il suo futuro. Qualora l’ex terzino del Real Madrid dovesse trovare un accordo con la dirigenza rossonera – entro i prossimi mesi – non dovrebbero esserci grossi problemi per la sua permanenza in rossonero. Se non dovesse arrivare il rinnovo del contratto, la situazione potrebbe cambiare radicalmente. E il giocatore potrebbe ritrovarsi clamorosamente sul mercato.

Senza rinnovo la cessione sarà inevitabile e club come il Bayern Monaco, il Psg e anche il suo ex club, il Real Madrid di Ancelotti, sono pronti a cogliere l’occasione al volo. Non una buona notizia per il club rossonero.

Innanzitutto sarebbe complicato sostituire un terzino così forte e completo, ma potrebbero esserci problemi anche dal punto di vista economico. Con un solo anno di contratto, il Milan sarebbe costretto a venderlo a prezzo scontato, ecco perché la dirigenza milanista sta provando a fare di tutto per rinnovare il contratto di Theo Hernandez entro i prossimi mesi.