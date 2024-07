Como pigliatutto: mirino in casa Milan

Il neopromosso Como bussa ancora in casa Milan per rinforzarsi in vista della prossima stagione di Serie A: proposta per il calciatore.

Tra le squadre di Serie A meno quotate in vista della prossima stagione, ce n’è sicuramente una che sta sorprendendo tutti in sede di calciomercato. Una neopromossa che ha deciso immediatamente di fare le cose in grande e regalarsi una rosa esperta, completa e pronta per il grande salto in massima serie.

Stiamo parlando del Como, la formazione lombarda che ha ottenuto una splendida promozione nell’ultimo campionato di Serie B, spinta anche dagli investimenti e dalla forza della proprietà. Va ricordato infatti che i fratelli indonesiani Hartono, i quali detengono le quote di maggioranza del Como calcio, vantano un patrimonio netto di circa 25 miliardi di dollari.

Acquisti importanti ma mirati quelli che sta realizzando la squadra in riva al noto lago di manzoniana memoria. Cesc Fabregas, allenatore della rivleazione Como, sta ottenendo nuovi innesti di ogni tipo: dai giovani talenti pronti al grande salto a calciatori di grande esperienza da lui fortemente voluti, come Pepe Reina, Alberto Moreno fino al colpaccio Raphael Varane.

Fabregas punta il giovane del Milan: i rossoneri riflettono

Dopo aver ufficializzato nel weekend scorso proprio l’arrivo a costo zero del forte difensore francese Varane, svincolatosi dal Manchester United, il Como punta ora un talento giovane della nostra Serie A. Precisamente un calciatore in forza al Milan con la formula del prestito.

I comaschi sono interessati a Filippo Terracciano, giovane jolly classe 2003 che i rossoneri hanno acquistato dal Verona a gennaio scorso, come investimento per il futuro. Un calciatore di buon talento ma soprattutto abile a interpretare più ruoli, dall’esterno difensivo al mediano classico fino a potersi sacrificare sulla linea di difesa.

Il Milan intende puntare su Terracciano in vista della prossima stagione, con mister Paulo Fonseca che lo sta lanciando come vice-Theo Hernandez sulla corsia sinistra in queste prime amichevoli estive. Anche contro il Manchester City, nel test vinto per 3-2 durante la tournée americana, l’ex Verona ha giocato un’ottima gara da laterale mancino.

Il Como però sembra voler fare sul serio e sta cercando di convincere il Milan a lasciar partire Terracciano in prestito, magari inserendo una clausola per il riscatto definitivo. Ogni decisione sarà presa con calma, in funzione anche delle esigenze di Fonseca e della possibilità di sostituire Terracciano con un terzino più esperto. Va ricordato che il Como si era mosso anche su Alessandro Florenzi, ma dopo il grave infortunio al ginocchio tale ipotesi è per forza di cose decaduta.