Dietrofront Milan, cambia tutto: salta la cessione

Calciomercato Milan, passo indietro importante della dirigenza rossonera: salta la cessione del calciatore

Se non si tratta di un vero e proprio colpo di scena clamoroso allora poco ci manca. Fatto sta, però, che la dirigenza rossonera sta seriamente pensando ad una permanenza del calciatore, dopo che il suo nome è stato inserito nella lista dei calciatori pronti a lasciare Milano. Tutto merito di mister Paulo Fonseca che, in queste ultime uscite, ha esaltato ancora di più le sue qualità.

Senza dimenticare anche come lo stesso atleta abbia sorpreso tutti, tifosi in primis, con prestazioni convincenti. Il futuro di Alexis Saelemaekers potrebbe continuare in rossonero dopo che, lo stesso belga, si era allontanato per un anno vestendo la maglia del Bologna. Nonostante una ottima stagione, quella passata, vissuta con i felsinei (con il raggiungimento storico della Champions League) questi ultimi hanno deciso di non riscattarlo.

Milan, cambia tutto: Saelemaekers può restare

Fino a queste prime uscite amichevoli del Milan una cosa è certa: Paulo Fonseca non può proprio fare a meno di Alexis Saelemaekers. Nell’ultima partita contro il Manchester City il belga è stato uno dei migliori in campo della sua squadra. Anche la dirigenza se ne è accorta e sta valutando attentamente la sua posizione: altro che cessione, il 25enne può rimanere per la prossima stagione. Il tutto, ovviamente, con il parere positivo dei supporters del ‘Diavolo’ che hanno apprezzato il ritorno alla base.

In questo modo si allontanano, sempre di più, le voci di una sua possibile cessione. Anche perché, fino alle ultime settimane, il suo nome era stato prepotentemente accostato alla Juventus. Ed il motivo è fin troppo semplice: proprio Thiago Motta, lo scorso anno, lo ha voluto fortemente per rinforzare il reparto offensivo dei rossoblù. Il tecnico italo-brasiliano era pronto, a fare lo stesso, ma con il team bianconero.

Il Milan, d’altro canto, si rifiuta per due motivi: in primis perché non vuole andare a rinforzare una diretta concorrente e, soprattutto, ha notato nel calciatore la voglia e la rivincita di giocarsi le sue chance con il ‘Diavolo’. Lo dimostrano anche le parole di elogio dello stesso Fonseca che, al termine della gara vinta contro i campioni di Inghilterra, si era espresso in questo modo: “E’ un giocatore che mi piace molto. Le sue qualità non si discutono. Ogni allenatore vorrebbe avere un calciatore così. E’ più sicuro di sé, vorrei tenerlo in rosa“.