Distanza minima, Milan ad un passo dal terzo acquisto

Il Milan è ad un passo dal terzo acquisto della sua sessione di mercato: la distanza da colmare ora è minima, ecco tutti i dettagli

Il Milan ha concluso gli acquisti di Alvaro Morata e a breve sarà il turno di Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo completerà il reparto e può arrivare anche un altro giocatore giovane, in modo tale che possa crescere con calma agli ordini di Paulo Fonseca.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità su Youssouf Fofana, per il quale il Monaco chiede almeno 35 milioni di euro. Una cifra troppo alta per un giocatore in scadenza 2025 e che vuole andar via.

Ma il Monaco non fa una piega, come spiegato anche dal dg Thiago Scuro, che ha affermato che Fofana potrà anche restare per poi andar via a parametro zero. Una soluzione che danneggerebbe e non poco i monegaschi, ecco perché nessuna soluzione è da escludere. Quel che è certo, però, è che il Milan non farà follie per Fofana.

Dunque, in attesa di capire chi sarà il centrocampista ‘prescelto’, il Milan sta definendo il terzo acquisto della sua sessione di mercato dopo Morata e Pavlovic. Si tratta di Emerson Royal, terzino destro in arrivo dal Tottenham. Manca sempre meno alla chiusura della trattativa.

Milan, sempre più vicino Emerson Royal

Ballano soltanto due milioni di euro tra il Milan e il Tottenham per la chiusura della trattativa, poi Emerson Royal diventerà un nuovo giocatore rossonero. Non c’è fretta, la sensazione è che alla fine l’affare si chiuderà. Domani è previsto un contatto tra le parti e può già arrivare la fumata bianca. Dovrebbero essere circa 15 i milioni che verserà il club rossonero agli Spurs.

L’accelerata nella trattativa è dovuta soprattutto all’infortunio subito da Alessandro Florenzi. E’ vero che il Milan aveva già in mente di prendere qualcuno a destra, ma con Calabria in scadenza 2025 e Florenzi out per quasi tutta la stagione, è chiaro che le dinamiche hanno subito un cambiamento.

Emerson Royal è un tipo di giocatore che piace molto a Paulo Fonseca. Grande qualità e spiccati doti offensive, per il gioco del tecnico portoghese si sposa alla perfezione. Certo, storicamente ha dei limiti in fase difensiva che in Serie A dovrà migliorare. Ma il Milan è contento di un acquisto che sta per arrivare. Per il brasiliano è solo questione di tempo.