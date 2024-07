Hamilton campione del mondo: l’annuncio è nettissimo

Lewis Hamilton sta tornando a far parlare di sé con risultati decisamente positivi e brillanti. L’annuncio è chiaro: Ferrari già sull’attenti.

Doveva essere una stagione di passaggio, di transizione automatica quella di Lewis Hamilton. Il campione di Formula 1 infatti già ad inizio anno ha confermato il passaggio in Ferrari previsto per il 2025, chiudendo la sua lunga storia con la Mercedes nell’annata in corso. Ma ciò che si sta prospettando per lui è davvero sorprendente.

Hamilton infatti, dopo un inizio di stagione al piccolo trotto, sta tornando il cannibale di un tempo. Lo ha confermato anche nell’ultimo gran premio, quello di domenica 28 luglio nel circuito di Spa-Francorchamps, in cui con grande sorpresa di tutti ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale.

In realtà il britannico aveva chiuso la gara con un onorevole secondo posto, alle spalle del compagno di scuderia George Russell. Ma dopo alcune verifiche sul peso della monoposto di quest’ultimo, i giudici della FIA hanno deciso di squalificare Russell proprio per non aver mantenuto la misurazione giusta della vettura, regalando di fatto il più alto gradino del podio a Hamilton.

Sogni di gloria per Hamilton? L’inglese resta con i piedi per terra

Hamilton con questo trionfo un po’ inatteso a Spa sale a quota 150 punti, avvicinandosi di fatto ai primi rivali della classifica piloti, come Sainz, Piastri e Leclerc. Qualcuno comincia a parlare di sogni di gloria per Lewis, che da pilota maturo ed esperto qual è potrebbe ritrovarsi invischiato nella lotta per il titolo mondiale, visto anche il calo di Max Verstappen.

Interpellato dopo il gran premio in Belgio, Hamilton ha però parlato con un certo realismo della sua situazione, escludendo per ora la possibilità di gareggiare per il titolo: “Vincere questo Mondiale? No, non penso che possiamo. Penso sarebbe eccessivo sperarci. Se iniziamo però i fine settimana in maniera migliore e più convincente, allora si può trovare continuità.”.

A gioire delle ottime prestazioni attuale di Hamilton è senza dubbio anche la Ferrari, che in vista della prossima stagione sta ritrovando un pilota ancora affamato, in ottima forma e che sta regalando bagliori del fuoriclasse pigliatutto di qualche anno fa. Va ricordato che Hamilton vanta già 7 titoli mondiali in bacheca, stesso numero di un certo Michael Schumacher, e con il Cavallino Rampante punterà senza dubbio ad incrementare il suo record personale.