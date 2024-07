Milan beffato, se lo prende l’Inter: primo colpo per il 2025

La sfida tra Milan e Inter si riaccende sul mercato, colpo per il 2025 già assicurato per i nerazzurri: il Diavolo è beffato

Si intensificano gli appuntamenti di precampionato e le voci di calciomercato, con l’avvicinamento all’inizio del campionato. In vista della nuova stagione di Serie A, il ruolo di favorita d’obbligo sembra spettare all’Inter campione d’Italia, ma la concorrenza di certo non vuole stare a guardare. A cominciare dal Milan, che rilancia la sfida in un derby perenne con i cugini nerazzurri e che ha l’ambizione di poterli insidiare.

C’è ancora il cartello dei lavori in corso, sulla squadra rossonera, specialmente per i rinforzi di mercato che al momento tardano ancora ad arrivare, ma c’è da credere che il club romperà gli indugi per regalare a Fonseca gli innesti promessi. Nel frattempo, il portoghese pare aver approcciato con lo spirito giusto l’avventura in panchina, avendo fatto presa sul gruppo con idee di gioco che iniziano a vedersi e sui tifosi che osservano con curiosità il nuovo Diavolo nascere e formarsi.

I prossimi giorni saranno piuttosto intensi per tutto il mondo Milan, con le amichevoli con Real Madrid e Barcellona che potranno dare qualche indicazione in più sullo stato di forma della squadra, e con gli acquisti che potrebbero finalmente arrivare per rendere la rosa più competitiva e in grado di puntare al primato.

La lotta a distanza con l’Inter si basa anche sul mercato futuro e sugli obiettivi già messi nel mirino per il prossimo anno. Il primo colpo del 2025, però, sarà nerazzurro, con ogni probabilità, bruciando proprio i rossoneri.

Sprint Inter sul Milan, nel 2025 arriva Ferguson

Tra i prospetti utili per il mercato del futuro, rimane un giocatore molto stimato lo scozzese Lewis Ferguson. Il classe 1999, con la maglia del Bologna, viene da due ottime stagioni, con 13 gol complessivi in 66 presenze.

Purtroppo, la stagione si è conclusa per lui in maniera amara con l’infortunio al ginocchio che lo terrà fuori almeno fino a gennaio. Tutti i discorsi di mercato dunque sono da rimandare al prossimo anno, quando di stagioni alla fine del suo contratto con i felsinei ne mancheranno solo due.

E sembra proprio che Marotta stia già lavorando sotto traccia a una intesa anticipata per prendere sul tempo tutta la concorrenza, Milan compreso. Nella squadra di Fonseca, Ferguson avrebbe potuto essere il trequartista ideale, ma l’Inter pare esserselo già assicurato.