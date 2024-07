Milan, colpo a sorpresa: trattativa in fase avanzata

Il Milan può piazzare un colpo a sorpresa, la trattativa è già in fase avanzata: tutti i dettagli dell’operazione

Il Milan è nel pieno della tournée negli Stati Uniti d’America e, dopo aver battuto il Manchester City in amichevole 2-3, si prepara ad affrontare il Real Madrid. Dopo sarà il turno del Barcellona per l’ultimo test dei rossoneri prima dell’inizio della stagione.

La data cerchiata in rosso è il 17 agosto alle 20:45 contro il Torino a San Siro. Paulo Fonseca per ora non ha la rosa al completo, sta attendendo che i nazionali rientrino alla base e che Moncada piazzi i colpi necessari per alzare il livello.

In porta il Milan è chiaramente coperto con la presenza di Mike Maignan. Il portiere francese è il titolare assoluto e vuole rilanciarsi dopo una stagione poco brillante, come gli altri rossoneri. Ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, Furlani nei giorni scorsi ha dichiarato che non dovrebbero esserci problemi per la permanenza.

E’ in corso la trattativa per il rinnovo e nel frattempo alle spalle di Maignan c’è un po’ di incertezza. Già, perché Marco Sportiello ha subito un infortunio alla mano, secondo la Gazzetta dello Sport un taglio alla mano che lo costringerà a restar fuori due mesi.

Milan, Scuffet per sostituire l’infortunato Sportiello

Sportiello aveva giocato da titolare contro il Rapid Vienna, per poi uscire all’intervallo per lasciare spazio a Lorenzo Torriani. Non ha giocato contro il Manchester City negli USA per il problema accidentale subito in albergo alla mano sinistra. Dunque, il Milan ha riversato i propri pensieri sul mercato individuando in Simone Scuffet il sostituto ideale.

La trattativa sarebbe già in fase avanzata e porterebbe Scuffet come nuovo secondo portiere del Milan. Il club rossonero non ha per niente voglia di restare soltanto con i giovani alle spalle di Maignan, che negli ultimi anni ha dimostrato una certa fragilità fisica. La possibilità di un infortunio, quindi, spaventa il Milan che inizia a guardarsi intorno.

Scuffet l’anno scorso ha giocato in totale 31 partite con il Cagliari, per un totale di 2.790′ e una salvezza raggiunta. Ha avuto la fiducia totale di Claudio Ranieri dopo i primi 7 incontri passati in panchina. Giocando con continuità, ha acquisito sempre più spessore mostrando sicurezza e voglia di vincere. Per il Milan sarebbe una buona soluzione, chiaramente la priorità resta recuperare Sportiello, le cui condizioni saranno monitorate quotidianamente.