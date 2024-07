Prenotato per gennaio: chi è Jacopo Sardo, colpo per il Milan Futuro

Il club rossonero ha messi gli occhi su Sardo, un giovanissimo talento che può arrivare a Milano nel 2025.

Il progetto Milan Futuro è fondamentale per la società, che iscrivendo la squadra Under 23 al campionato di Serie C vuole valorizzare meglio i prodotti del settore giovanile. Al tempo stesso, cerca di comprare talenti promettenti anche da altri club.

Recentemente è arrivato il 18enne difensore centrale Matteo Dutu dalla Lazio, squadra nella quale si è messo in luce un altro ragazzo che piace tanto al club: Jacopo Sardo. Il Corriere dello Sport ha rivelato che la società rossonera ha offerto 400 mila euro e Claudio Lotito ha rifiutato tale proposta. Il club biancoceleste è comunque rimasto beffato, perché il ragazzo ha deciso di firmare per il Saarbrücken. Scegliendo l’estero, ha potuto svincolarsi nonostante la proroga delle norme sui tesseramenti dei “giovani di serie” che l’avrebbe legato alla Lazio fino a giugno 2025.

Jacopo Sardo: ruolo e caratteristiche

Sardo ha deciso di provare un’avventura in Germania, dove credono molto nei giovani. E il Saarbrücken non è una destinazione casuale, trattandosi di una squadra “satellite” del Bayer Leverkusen che milita nella terza divisione tedesca. Certamente i campioni dell’ultima Bundesliga terranno d’occhio il giocatore nella prossima stagione, ma lo farà anche lo stesso Milan. Anche se adesso il trasferimento non si è concretizzato, potrebbe esserci un tentativo a gennaio 2025 oppure a fine stagione.

Gli osservatori rossoneri apprezzano moltissimo Sardo, classe 2005 eletto migliore centrocampista dell’ultimo campionato Primavera. Un’ottima stagione 2023/2024: 34 presenze, 8 gol e 3 assist. Ha anche avuto la possibilità di giocare nella Youth League, una vetrina sempre utile per confrontarsi con le migliori squadre giovanili europee. Ora proverà a farsi strada all’estero: il caso vuole che il Saarbrücken debutti ufficialmente il 18 agosto in Coppa di Germania contro il Norimberga di Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio e oggi allenatore.

Quella di Jacopo è una storia particolare, perché qualche anno fa si stava togliendo delle soddisfazioni anche nel basket. A 15 anni è stato convocato dalla nazionale italiana Under 18 e a 16 anni giocava in A2 con la Eurobasket Roma. Nel frattempo ha giocato pure a calcio: dal 2014 al 2019 ha militato nel settore giovanile della Roma, dopo la mancata conferma ha giocato una stagione nella Totti Soccer School e poi è passato all’Ostiamare.

Mauro Bianchessi, allora responsabile giovanile della Lazio (oggi al Monza e in passato anche al Milan), lo ha notato e gli ha fatto un’offerta per farlo entrare nel vivaio biancoceleste. Sardo si è ritrovato a scegliere tra calcio e basket, optando per il primo. A gennaio 2022 si è legato al club capitolino.

Strutturato ed esplosivo fisicamente (è alto 1,86 metri), è un centrocampista di buona gamba e dotato sotto il profilo tecnico. È bravo negli inserimenti, si sa rendere pericoloso in fase offensiva. È un talento dal potenziale interessante e il Milan lo monitorerà nei prossimi mesi.