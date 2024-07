Arriva il via libera: altri due colpi in casa Milan

Dopo Pavlovic, la campagna acquisti del Milan proseguirà con altri rinforzi. Ecco la mossa decisiva che potrebbe sbloccare i nuovi arrivi

Secondo rinforzo per il Milan nella sessione estiva di calciomercato. Dopo Alvaro Morata, i rossoneri si apprestano ad accogliere Strahinja Pavlović, difensore serbo, prelevato dopo una laboriosa trattativa con il Salisburgo.

In attesa dell’ufficialità del trasferimento, le indiscrezioni riferiscono di un accordo trovato tra i due club sulla base di 18 milioni più 2 di bonus. Questa la cifra che avrebbe sancito l’intesa definitiva tra i due club, di nuovo in affari a un anno di distanza dall’approdo in rossonero di Noah Okafor.

Difensore mancino, Pavlovic, nei piani di Fonseca, andrà ad affiancare Tomori al centro del reparto arretrato che sarà completato da Hernandez e, verosimilmente, da Emerson Royal, per il quale il Milan è vicino all’accordo con il Tottenham, in una trattativa che ha avuto una repentina accelerazione dopo l’infortunio al ginocchio subito da Alessandro Florenzi nell’amichevole di New York contro il Manchester City. Ma non è tutto.

Milan, via libera alla cessione: pronti altri due colpi

L’acquisto di Pavlovic potrebbe favorire l’accelerata anche su un’altra trattativa ovvero la possibile cessione di Malick Thiaw al Newcastle. Nelle scorse ore, indiscrezioni di stampa dall’Inghilterra riferivano di un’intesa imminente tra il Milan e il club bianconero per il trasferimento del difensore in Premier League.

Quaranta milioni, questa la valutazione del Milan per Thiaw, cifra alla quale il Newcastle pare non si sia ancora avvicinato. La parti comunque lavorano per un’intesa che potrebbe sbloccare ulteriormente il mercato rossonero. In pratica, potrebbe riproporsi lo stesso scenario di un anno fa quando il Milan, con i ricavi dalla cessione di Tonali ai Magpies, ha rinforzato l’organico in tutti i reparti.

I soldi eventualmente incassati da Thiaw potrebbero permettere al Milan di formulare un’offerta più cospicua al Monaco che continua a chiedere almeno 30 milioni per liberare Fofana. Il centrocampista ha già un accordo con i rossoneri, al momento arrivati a offrire la metà di quanto richiesto dal club del Principato, considerata la scadenza contrattuale di Fofana al 2025.

Attenzione anche al possibile investimento per Samardzic. L’entourage del trequartista serbo avrebbe comunicato all’Udinese la volontà del calciatore di trasferirsi in rossonero. Forte della decisione di Samardzic, il Milan ha provato ad alleggerire la richiesta di 25 milioni del club friulano con l’inserimento di pedine di scambio (Adli, Pobega), rifiutate dalla controparte. Con Thiaw al Newcastle, anche su questo fronte potrebbero esserci sviluppi interessanti.