Colpo dalla rivale, ora il Milan non si ferma più

Il Milan accelera improvvisamente sul calciomercato, un colpo in entrata da una diretta rivale per i rossoneri

Serviva un avvenimento improvviso per sbloccare il mercato del Milan, rimasto troppo a lungo inespresso. E questo evento è rappresentato dalla cessione di Thiaw al Newcastle. Un affare per le casse del Diavolo, che incasseranno 40 milioni di euro circa dal trasferimento del tedesco in Inghilterra. Una cifra che si potrà reinvestire in maniera massiccia in diversi acquisti.

Milan che infatti è passato subito all’attacco, per sistemare immediatamente la situazione a livello difensivo. Arriva Pavlovic, che era seguito da diverso tempo e per il quale adesso tutti i passaggi sono stati ultimati, con lo sbarco tanto atteso a Milano. L’infortunio di Florenzi ha poi obbligato ad accelerare su Emerson Royal, altro giocatore che potrà essere molto utile per la sua duttilità sulle fasce.

Non è finita qui, ci sarà anche un innesto tra i pali. Anche qui, a causa di un infortunio che ha complicato i piani di Fonseca. Sportiello ne avrà per qualche mese dopo il trauma alla mano sinistra, come sostituto e come vice Maignan la candidatura forte è quella di Simone Scuffet, con il quale si sta sondando il terreno. I prossimi giorni insomma vedranno lo sbloccarsi di tante situazioni per il Diavolo, che assumerà finalmente una fisionomia più simile a quella definitiva. Considerando anche la necessità di rinforzi a centrocampo e in attacco, ma non soltanto.

Milan, rinforzi a catena in difesa: ne arriva anche uno dalla Juventus

Manca ancora un tassello per la linea difensiva, considerando che aveva già detto addio, per fine contratto, Simon Kjaer. E l’ultima slot potrebbe alla fine essere occupata da Daniele Rugani.

Diverse le voci di mercato sul difensore toscano, in questa sessione di mercato. Il giocatore si era guadagnato un rinnovo di contratto con la Juventus per altre due stagioni, dopo una annata piuttosto positiva, ma l’avvento di Thiago Motta ha finito per cambiare nuovamente gli scenari.

Il tecnico sta riflettendo sul giocatore e potrebbe voler puntare su altro tipo di profili al centro della difesa. La Juventus ha provato a inserire Rugani in diverse operazioni, finora senza successo. Il Milan potrebbe presentare invece una proposta cash, da circa 10 milioni di euro, che potrebbe soddisfare tutti. L’incasso farebbe comodo alla Juventus e il giocatore partirebbe verso una destinazione gradita.