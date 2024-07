Intreccio di portieri, c’è dentro anche il Milan: la cessione sblocca l’affare

Il Milan è dentro un intreccio dei portieri poco comune e la cessione può sbloccare definitivamente la trattativa: cosa sta succedendo

Il Milan si sta muovendo tantissimo negli ultimi giorni per definire gli acquisti da mettere a disposizione di Paulo Fonseca. Com’è noto da giorni, la prima scelta per la difesa è Strahinja Pavlovic, che sarà il secondo colpo dopo Alvaro Morata. La difesa, dunque, è messa a posto e se dovesse andar via Malick Thiaw potrebbe arrivare un altro difensore.

Magari un giovane talento da far crescere con calma alle spalle del serbo, di Kalulu e di Tomori. Dopo sarà il turno di Emerson Royal, terzino destro dalle spiccate doti offensive che il Milan preleverà dal Tottenham.

Sta tenendo banco nelle ultime ore l’infortunio subito da Marco Sportiello alla mano, che sarà indisponibile per almeno due mesi. Il Milan sa bene di dover avere un secondo portiere al massimo della forma, visto che Mike Maignan è un po’ fragile fisicamente e potrebbe subire degli infortuni.

Ecco perché il club rossonero si è subito attivato alla ricerca di un nuovo portiere. Serve un elemento in grado di poter sostituire Maignan qualora si facesse male. Così facendo, darebbe anche la possibilità ai giovani portieri di crescere con tranquillità.

L’intreccio dei portieri che può dare ragione al Milan

Si sta delineando un intreccio di portieri molto interessante per il Milan. L’Udinese ha definito l’acquisto di Razvan Sava dal Cluj e libererà, quindi, Marco Silvestri. Il portiere ex Verona dovrebbe andare al Cagliari, che a sua volta darà il via libera all’operazione che porterà Simone Scuffet a vestire la maglia del Milan.

La trattativa dovrebbe andare a buon fine per una cifra compresa tra i 2 e i 3 milioni di euro. Scuffet la scorsa stagione ha giocato molto bene al Cagliari, diventando titolare dopo le prime 7 partite passate in panchina. Claudio Ranieri gli ha concesso fiducia e lui non ha deluso le aspettative, dando un contributo importante alla salvezza.

Per Scuffet l’arrivo in una big è il coronamento di una carriera ricca di alti e bassi. Negli ultimi anni, però, tra APOEL, Cluj e Cagliari è riuscito a giocare con continuità e il ruolo di secondo portiere al Milan gli può permettere di togliersi tante soddisfazioni. Insomma, è solo questione di tempo prima che l’intreccio tra portieri si realizzi definitivamente. Poi sarà tempo di vestire rossonero.