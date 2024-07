Leao consiglia Fonseca: “Pulisic meglio in un altro ruolo”

Rafael Leao ha dato un ‘consiglio’ a Paulo Fonseca riguardo la posizione di Christian Pulisic: ecco dove dovrebbe giocare

Rafael Leao è tornato ad allenarsi in gruppo nella tournée che il Milan sta svolgendo negli USA e alle 02:30 del mattino di giovedì sfiderà il Real Madrid in amichevole. E’ la seconda sfida di lusso che i rossoneri affronteranno dopo quella al Manchester City, vinta 2-3.

Poi sarà il turno del Barcellona prima di tornare ad allenarsi a Milanello. Tre partite importantissime, che permetteranno a Fonseca di focalizzarsi al massimo sulle cose da migliorare della squadra e, magari, tentando qualche esperimento.

Ci sono alcuni dubbi sulla posizione che dovrà ricoprire Christian Pulisic la prossima stagione. Può essere considerato come un vero e proprio jolly offensivo, capace di giocare ovunque. L’anno scorso, però, ha giocato prevalentemente come esterno offensivo destro, relegando Samu Chukwueze costantemente in panchina e lasciando qualche perplessità su chi dovesse giocare dietro al centravanti.

Chukwueze in questa stagione dovrebbe trovare più spazio. Si è adattato bene al contesto Milan, è felice e vuole essere protagonista. E, soprattutto, gode di molta stima da parte di Fonseca. Ecco che i due potrebbero giocare insieme, come si percepisce anche dalle parole di Rafael Leao, che ha parlato proprio della posizione di Pulisic.

Milan, Rafael Leao e il consiglio a Fonseca su Pulisic

Rafael Leao ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ESPN: “Conosco bene le qualità di Pulisic, al Chelsea non stava giocando molto. Non mi ha sorpreso per niente, perché ha grandissima qualità. Quando è arrivato al Milan gli ho inviato un messaggio scrivendo: ‘fratello, uccidiamoli’. E’ un giocatore che può cambiare la partita in un attimo, noi avevamo bisogno di qualcuno di diverso come lui”.

Inevitabile poi soffermarsi sulla posizione occupata da Pulisic: “Non faccio l’allenatore, ma preferisco quando gioca dietro la punta, da numero 10, così ha la possibilità di occupare lo spazio a destra e a sinistra. E’ pericoloso in tutte le posizioni, ma da trequartista potremmo giocare veloce con gli uno-due. Può fare tutto”.

Insomma, Rafael Leao vorrebbe avere Pulisic più vicino a sé per duettare in mezzo al campo. L’americano ha già dimostrato di poter giocare ovunque, ora spetterà a Fonseca metterlo nella posizione giusta per farlo rendere al meglio. L’accentramento di Pulisic, inoltre, potrebbe liberare spazio per Chukwueze sulla destra. Il Milan a quel punto avrebbe tre frecce da utilizzare dietro il centravanti.