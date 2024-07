Mai più in rossonero, svolta improvvisa: colpo di scena Milan

Potrebbe cambiare il mercato del Milan con una svolta improvvisa che rischia di modificare tutti i piani, ci sono problemi con un giocatore

Mancano poco più di due settimane all’inizio del campionato di Serie A con tutte le squadre italiane che sono a lavoro per cercare di trovare i giusti rinforzi in vista di questa nuova stagione. Il Milan è in fase di preparazione estiva con il nuovo allenatore Paulo Fonseca che ha sostituito Stefano Pioli tra mille polemiche. In questi giorni i rossoneri sono protagonisti di una tournée negli Stati Uniti dove hanno la possibilità di giocare alcune gare amichevoli davvero prestigiose.

Il club rossonero infatti è impegnato in una tournèe americana dove affronterà Manchester City, Real Madrid e Barcellona, tre club di grandissimo prestigio. Nel primo match contro la formazione di Pep Guardiola il Milan ha vinto per 3 a 2 grazie alla doppietta di Colombo e alla rete di Nasti, ma c’è da registrare anche una pessima notizia.

Dramma in casa Milan: la notizia gela i tifosi

Verso la fine del primo tempo della sfida contro il Manchester City, Alessandro Florenzi è dovuto uscire dal campo in seguito ad un duro (ma fortuito) contrasto di gioco con Erling Braut Haaland. Il terzino destro rossonero si è sottoposto agli esami necessari e il referto medico non lascia affatto alcun sorriso: per l’ex Roma la risonanza magnetica ha sentenziato la rottura di crociato e menisco laterale del ginocchio destro. Una batosta non da poco per il club rossonero.

Un infortunio così grave necessita ovviamente di un’operazione e di un lungo periodo di riposo durante il quale Florenzi dovrà osservare molti esercizi di riabilitazione. Ciò significa che, salvo colpi di scena, la stagione 2024/25 del laterale milanista è già giunta alla fine, ancor prima di iniziare in via ufficiale.

Per i tifosi del Milan questa notizia significa che molto probabilmente quella contro il Manchester City è stata l’ultima partita in cui hanno visto Florenzi indossare la maglia rossonera. Il laterale classe 1991 ha infatti il contratto in scadenza a giugno 2025 e difficilmente verrà rinnovato. Ora per il Diavolo c’è da capire come muoversi sul mercato visto che i terzini presenti in rosa, ad eccezione di alcuni giovani come Terracciano e Jimenez o Bartesaghi, sono soltanto Calabria e Theo.