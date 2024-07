@ML – Rifiuta tutto e aspetta il Milan: pista caldissima

Un giocatore punta a vestire la maglia rossonera e sta mettendo in standby ogni altra proposta: Fonseca lo vorrebbe a Milanello.

Il Milan ha preso Alvaro Morata dall’Atletico Madrid e Strahinja Pavlovic dal Salisburgo, il prossimo colpo dovrebbe essere Emerson Royal dal Tottenham. Ma la campagna acquisti non terminerà con il terzino destro brasiliano.

La società vuole comprare un nuovo centrocampista e anche un nuovo attaccante. Per il primo ruolo rimane sempre Youssouf Fofana del Monaco l’obiettivo numero 1. Purtroppo, al momento c’è distanza sul prezzo del cartellino e ciò impedisce di dare seguito all’accordo già raggiunto tra il nazionale francese e il Diavolo. Da via Aldo Rossi dovranno inviare un’offerta più alta nel Principato monegasco.

Milan, l’attaccante vuole raggiungere Fonseca

Per quanto concerne la posizione di centravanti, in queste ore è tornato di moda il nome di Tammy Abraham. Si tratta di un profilo che piace molto a Paulo Fonseca, il quale spera che il Milan riesca ad assicurarselo nell’ultimo mese della finestra estiva del calciomercato.

Il 26enne inglese è in uscita dalla Roma, che lo valuta 25 milioni di euro. In queste settimane ci sono stati dei contatti e il giocatore ha detto sì a un eventuale trasferimento in rossonero. È la sua prima scelta, anche per questo ha respinto le richieste arrivate da West Ham ed Everton. Vuole venire a Milano e giocarsi il posto con Morata. In una stagione con tanti impegni ci sarà ampio spazio per entrambi, nel caso.

Il Milan deve trovare l’accordo con la Roma, cosa tutt’altro che semplice. Il club giallorosso vuole vendere Abraham solo a titolo definitivo, non è percorribile la strada del prestito con diritto di riscatto. Anche perché l’ex Chelsea ha un contratto che scade a giugno 2026, dunque è normale che nella capitale preferiscano una formula che dia loro la certezza di non vederlo tornare a Trigoria tra un anno.

25 milioni è il prezzo fissato, da capire se ci possa essere la possibilità di inserire una contropartita tecnica. Nelle settimane scorse nomi come Alexis Saelemaekers e Noah Okafor erano stati accostati alla Roma, senza che poi vi fossero sviluppi reali. Per quanto concerne lo stipendio, Abraham in giallorosso per percepisce circa 4,5 milioni netti annui. Non dovrebbe essere un problema raggiungere un’intesa, magari per una cifra leggermente inferiore e con un contratto di tre-quattro anni.