@ML – Svolta Jovic, il giocatore ha deciso il suo futuro

Luka Jovic ha deciso il suo futuro, adesso non ci sono più dubbi: le voci di mercato lo vedevano lontano dal Milan

L’attacco del Milan è al centro delle discussioni di tifosi e addetti ai lavori da diversi anni. Anche quando c’era Olivier Giroud al massimo della forma, si avevano dei dubbi sulla qualità dei suoi sostituti. E infatti ci sono stati degli acquisti sbagliati, su tutti Divock Origi, un flop totale che deve cercare una nuova sistemazione e nel frattempo è aggregato al Milan Futuro.

Il club rossonero ha deciso di affidare le chiavi dell’attacco ad Alvaro Morata, fresco campione d’Europa, e gli ultimi rumors riferiscono di un concreto interesse per Tammy Abraham.

Abraham piace al Milan e a Fonseca, ma la Roma vuole cederlo soltanto a titolo definitivo. Il suo eventuale acquisto, però, chiuderebbe definitivamente le porte a Luka Jovic. Non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo nel Milan del tecnico portoghese, si è guadagnato il rinnovo sul campo con gol pesanti da subentrati.

Ma allo stesso tempo non è stato, non è e non sarà un titolare del Milan. Con i rossoneri però si è rilanciato dopo anni bui, è un classe ’97 che al calcio può dare ancora tantissimo. Ed è infatti arrivata la sua decisione sul futuro.

Milan, la decisione di Jovic sul futuro

Jovan Terzic, giornalista serbo di Mozzartsport, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘MilanLive.it’ del futuro di Luka Jovic: “Non penso che stia pensando di andarsene. Lui potrebbe essere un attaccante di altissimo livello, ha avuto anche quella possibilità al Real Madrid, ma gli è costata cara la mancanza di professionalità”.

Prosegue Terzic: “Penso che gli vada bene essere una seconda scelta del Milan. Potrebbe trasferirsi in un club più piccolo ed essere titolare, ma i gol per il Milan valgono di più”. Insomma, un quadro chiarissimo della situazione. Jovic se volesse potrebbe andar via e giocare titolare, essere protagonista.

Ma evidentemente preferisce essere una seconda o addirittura terza scelta per il Milan, piuttosto che giocare in un club più piccolo. Sono le scelte della carriera di un giocatore che in passato ha avuto anche la chance di giocare nel Real Madrid, non sfruttata ‘per mancanza di professionalità‘.

Fonseca si augura che la sua permanenza porti benefici ai rossoneri dal punto di vista realizzativo. Jovic la scorsa stagione ha segnato 9 gol e siglato un assist in 30 presenze in tutte le competizioni, con 1.242′ giocati. Una media ottima di un gol ogni 138’.