Rivincita Sinner, arriva la beffa per Alcaraz

Beffa clamorosa per Alcaraz, Jannik Sinner si prende una rivincita straordinaria, in attesa di poterlo affrontare di nuovo

Tornano finalmente buone notizie per Jannik Sinner e i suoi fan. Dopo settimane di preoccupazione e ansia, i tifosi azzurri possono tirare un sospiro di sollievo. Nonostante in questo momento sia fermo ai box, l’altoatesino può infatti festeggiare un altro risultato molto importante, un aggiornamento che sa quasi di beffa per Carlos Alcaraz, il suo inseguitore più ‘pericoloso’ in termini di ranking.

Nella settimana olimpica di grandi novità in termini di ranking non potevamo aspettarcene. E questo è sicuramente un bene per Jannik che, dopo essere stato travolto nuovamente dalle polemiche, più o meno pretestuose, in questi giorni sta facendo di tutto per ritrovare la condizione migliore in vista di un appuntamento, quello di Montreal, fondamentale per la sua classifica e per il prosieguo della sua stagione.

Al rientro dalla pausa post Wimbledon, il numero uno al mondo sarà chiamato infatti a difendere ben 1000 punti nel prossimo Masters 1000 canadese, primo grande torneo sul cemento outdoor nordamericano in vista dell’ultimo Slam stagionale. Un crocevia di straordinaria importanza per Sinner se vuole, come effettivamente sembra, continuare a guardare tutti dall’alto in basso anche nel resto del 2024.

Buone notizie per Sinner, beffa tremenda per Alcaraz: cosa è successo

Con l’ultimo aggiornamento del ranking ATP, Jannik Sinner ha potuto festeggiare un traguardo molto importante: l’ottava settimana in vetta alla classifica mondiale. Ottava settimana consecutiva, tra l’altro. E ce ne sarà sicuramente una nona. Nonostante in questa settimana si stia infatti giocando sia a Washington, in un importante ATP 500, che a Parigi per le Olimpiadi, in vetta non sarà possibile assistere a spostamenti.

Sinner non guadagnerà infatti punti, dal momento che è ancora alle prese con il recupero dalla tonsillite, ma non ne guadagnerà nemmeno Alcaraz, impegnato invece al Roland Garros per difendere i colori della sua Spagna.

Come tutti gli appassionati sanno, ormai da qualche anno infatti i Giochi olimpici non assegnano più alcun punto per il ranking ATP o WTA. Questo vuol dire che Alcaraz, anche riuscendo a vincere il torneo olimpico, si porterebbe a casa l’oro, non potrebbe in alcun modo avvicinarsi a quel Jannik che resta ancora inavvicinabile. Anche se probabilmente non per molto.

Il vero ago della bilancia, per quanto riguarda il ranking ATP, sarà infatti la lunga stagione sul cemento, sia outdoor che indoor. Nei prossimi mesi Sinner dovrà difendere infatti una buona parte dei punti che gli permettono di essere in testa alla classifica, mentre lo spagnolo avrà ben poco da difendere, visto che nel 2023 ha concluso la stagione con più delusioni che sorrisi. Sarà quindi da Montreal in poi che la sfida si riaccenderà. E la sensazione è che sarà una sfida entusiasmante.