Sainz-Ferrari, l’annuncio cambia tutto da subito

Carlos Sainz ha scelto il suo futuro team, con il quale correrà a partire dal 2025. L’addio alla Scuderia Ferrari era già ufficiale da mesi

Il pilota spagnolo lascerà il proprio sedile il prossimo anno a Lewis Hamilton. Dopo aver sperato a lungo di sostituire proprio il sette volte iridato in Mercedes, alla fine per lui è arrivata una scelta sorprendente.

Alla fine la decisione è arrivata prima della pausa estiva. Uno dei temi che maggiormente tenevano banco in Formula 1 in questo periodo era il futuro di Carlos Sainz. Dopo essere stato scaricato dalla Ferrari ad inizio anno, il pilota spagnolo doveva trovare un’altra sistemazione in vista del 2025. Le opzioni sul piatto non gli sono mai mancate, ma più passavano le settimane e più l’incertezza regnava sovrana. All’inizio sembrava possibile addirittura un accordo con la Red Bull (con cui la sua carriera cominciò, girato alla Toro Rosso) per affiancare Verstappen. Prendere il posto di Perez non era però così semplice e alla fine Horner ha deciso di fare altre scelte.

Carlos Sainz firma per la Williams: ora è ufficiale

Nel più classico degli avvicendamenti, poi, si era parlato di Carlos in Mercedes, proprio occupando il sedile di Hamilton. Toto Wolff pur stimandolo ha però lasciata sempre aperta la porta ad un clamoroso colpo Verstappen, rischiando (come sarà probabilmente) di correre con Kimi Antonelli al fianco di Russell. Le speranze di trovare un top team si sono via via assottigliate, fino a diventare praticamente nulle. Per Sainz c’erano in ballo solo due opzioni in questi ultimi giorni.

Il ballottaggio per avere i servigi dell’attuale compagno di Charles Leclerc in Ferrari vedeva coinvolte Alpine e Williams. Si perché il terzo incomodo, ovvero Audi, avrebbe garantito a Sainz una monoposto solo a partire dal 2026, cosa scartata dal diretto interessato. Alla fine la corte di James Vowles ha avuto la meglio e nelle ultime ore è arrivato l’annuncio ufficiale, con tanto di prime dichiarazioni del caso.

“Sono molto felice e orgoglioso di annunciare che entrerò a far parte della Williams Racing a partire dal 2025”, ha spiegato Sainz in una nota, aggiungendo: “Sono pienamente fiducioso che la Williams sia il posto giusto per me per continuare il mio viaggio in F1”. Vedremo se la possibilità di avere un motore Mercedes e un ottimo team principal (a fianco di Toto Wolff per anni) renderà la squadra inglese di nuovo competitiva a partire dal prossimo anno.