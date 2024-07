Ufficialità oggi, il Milan è pronto ad annunciare il suo secondo acquisto

Il club rossonero ufficializzerà a breve un nuovo colpo di mercato: visite mediche superate, ormai manca l’ultima formalità.

La campagna acquisti del Milan è andata un po’ a rilento quest’estate, ma man mano arriveranno tutti i rinforzi richiesti da Paulo Fonseca. Dopo Alvaro Morata, è già pronto il secondo.

Ovviamente, ci riferiamo a Strahinja Pavlovic. La società rossonera aveva da tempo l’accordo con il giocatore e nei giorni scorsi ha trovato anche quello con il Salisburgo. Affare da 18 milioni di euro più 2 di bonus. Giorgio Furlani è riuscito a strappare un buon prezzo, visto che la richiesta iniziale era di circa 25 milioni. Ovviamente, sarà il campo poi a dire se l’acquisto sarà stato azzeccato. Il potenziale del serbo sembra molto buono.

Milan, Pavlovic ufficiale a breve

Lunedì Pavlovic è arrivato a Milano nella serata di lunedì, poi martedì è stata la giornata delle visite mediche. Non le ha svolte, come avviene di consueto, presso la clinica milanese La Madonnina. Bensì, in un’altra struttura.

Come rivelato dal quotidiano Tuttosport, il 23enne difensore ha trascorso mezza giornata a Padova per dei controlli specifici necessari per approfondire la sua situazione cardiaca. Un passaggio necessario dopo che nel 2019 il suo trasferimento alla Lazio saltò proprio per il mancato superamento delle visite mediche. Erano emerse delle anomalie che spinsero il club biancoceleste ad annullare l’operazione, nonostante l’accordo totale raggiunto con il Partizan Belgrado e con Pavlovic.

Stando alle indiscrezioni trapelate, i test sostenuti hanno avuto l’esito sperato. Il nazionale serbo è poi rientrato a Milano e in serata ha cenato con il direttore tecnico rossonero Geoffrey Moncada. Oggi ci sono le ultime formalità burocratiche da sbrigare, poi Pavlovic si recherà a Casa Milan per firmare il contratto quinquennale che lo legherà al club. L’intesa raggiunta prevede uno stipendio da 1,5 milioni di euro netti annui più bonus.

Il giocatore era richiesto anche da altre società, ad esempio l’Atletico Madrid e alcune della Premier League, però voleva fortemente trasferirsi a Milano. Nei prossimi giorni si allenerà a Milanello, non è previsto che voli negli Stati Uniti per aggregarsi al resto della squadra. Certamente a Fonseca non sarebbe dispiaciuto averlo subito a disposizione, ma è stata fatta un’altra scelta in accordo con la dirigenza e il calciatore stesso.