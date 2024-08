Cambiano le gerarchie, Fonseca ha dato l’ok per il suo addio

Paulo Fonseca ha fatto le sue scelte: il giovane talento è stato scavalcato, ora le possibilità di un addio sono molto elevate.

Il Milan di Paulo Fonseca sta prendendo forma. I rossoneri hanno dato risposte positive al tecnico nella prima amichevole estiva contro il Manchester City e l’auspicio è che la strada intrapresa sia davvero quella giusta. Chiaramente l’ex allenatore della Roma si aspetta ancora qualche altro regalo da parte di Ibrahimovic e Moncada.

Finora l’unico volto nuovo è infatti Alvaro Morata, arrivato dall’Atletico Madrid dopo aver versato nelle casse dei Colchoneros i 13 milioni di euro della clausola rescissoria. Poi è arrivato Pavlocic, rinforzo per la difesa e in generale la dirigenza rossonera deve mettere a posto diverse zone del campo, tra cui anche la porta. Proprio nelle scorse ore è infatti arrivata la notizia dello stop di Sportiello per almeno due mesi: il portiere italiano si è infatti procurato un serio taglio alla mano sinistra (non è escluso un intervento chirurgico).

Con Sportiello out il Milan sta cercando di capire se promuovere uno dei suoi giovani portieri come secondo di Maignan o se tornare sul mercato. La voce che circola in queste ore parla di un interessamento per Simone Scuffet, che il Cagliari valuta intorno ai 3 milioni di euro. In attesa di capire come si muoverà il Diavolo il ruolo di secondo portiere non verrà affidato a Lapo Nava, ma a Filippo Torriani.

Cambiano le gerarchie: Fonseca vuole puntare su di lui

Anzi, dato che Maignan non è ancora rientrato dalle vacanze sarà proprio il 19enne a difendere la porta del Milan nelle prossime gare, come d’altronde già accaduto nell’amichevole contro i Citizens. Pare proprio che ormai il classe 2005 abbia scavalcato Lapo Nava, tanto che per l’altro giovane portiere milanista si vocifera di un possibile prestito in Serie B.

In un club della serie cadetta Nava riuscirebbe senz’altro a trovare più spazio: l’alternativa è diventare il portiere titolare del Milan Futuro, che disputerà per la prima volta il campionato di Serie C. L’ipotesi di un anno da qualche altra parte diventa sempre più concreta, anche perché nelle gerarchie di Fonseca sembra ormai prevalere Torriani.

L’allenatore portoghese è stato molto chiaro in conferenza stampa: nel fare le scelte non guarda in nessun caso l’età. Ciò vuol dire che se un elemento merita di giocare scende in campo a prescindere da quanti anni abbia. Discorso che quindi vale anche per Torriani, che lo scorso anno si alternava tra Primavera e Under 18 e che ora sogna il definitivo salto tra i ‘grandi’.