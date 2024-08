Diletta Leotta può esultare, colpo Karius in Serie A

Diletta Leotta si gode la felicità dopo le nozze con Loris Karius, ora per il portiere tedesco anche l’occasione di giocare in Serie A

Un’estate davvero speciale, quella che sta vivendo Diletta Leotta. La popolare e amatissima conduttrice di DAZN, in attesa del via della nuova stagione, si sta godendo il meritato relax e le vacanze, circondata dalle persone più importanti per lei. Il suo Loris Karius, che da poco più di un mese è diventato suo marito, e la loro figlia, la Piccola Aria, che a breve compirà un anno.

Le nozze tra la conduttrice catanese e il portiere tedesco si sono svolte a fine giugno nell’incantevole scenario delle Isole Eolie, una cerimonia molto suggestiva e che ha emozionato tutti, tra i presenti e i tantissimi fan di Diletta, con immagini che ancora adesso circolano sul web. Al matrimonio, stanno quindi facendo seguito i momenti di vacanza, con una Leotta semplicemente scatenata e più radiosa che mai.

Gli incoraggiamenti dei fan nei suoi confronti si susseguono, gli scatti di Diletta su Instagram stanno letteralmente spopolando tra una spiaggia e l’altra e tra un momento di tenerezza con la figlia e con il marito. Che a proposito, è ancora sul mercato in quanto svincolato, dopo la fine del suo contratto con il Newcastle. Ma si sta naturalmente guardando intorno. E ritorna la suggestione di un approdo in Serie A.

Diletta Leotta attende Karius in Serie A, colpo di scena clamoroso: sbarca in una big

Una ipotesi che si fa improvvisamente concreta, per la gioia di Diletta Leotta, che potrà averlo, in tal caso, molto più vicino a casa, a Milano, rispetto a quanto avvenuto fino a quest’anno. La stessa conduttrice, del resto, si è prodigata negli ultimi tempi per capire se potessero esserci i presupposti per uno sbarco nel nostro campionato.

Si era vociferato, fino ad alcune settimane fa, dell’eventualità di vederlo al Como, ma i lariani hanno alla fine optato per la coppia Reina-Pau Lopez tra i pali. Quanto accaduto negli ultimi giorni, però, potrebbe dargli una ulteriore opportunità, ancora più clamorosa. L’infortunio di Sportiello fa sì che il Milan necessiti di un secondo portiere al più presto. I rossoneri stanno valutando innanzitutto Scuffet, ma la candidatura di Karius non è da scartare. In ballo anche Rui Patricio, ex Roma.