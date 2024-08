Il Milan corre ai ripari: colpo necessario

Il club rossonero entro metà agosto vuole assicurarsi un innesto che è diventato obbligatorio dopo gli ultimi sviluppi.

Il calciomercato estivo del Milan sta subendo un’accelerata. Dopo l’ingaggio di Strahinja Pavlovic dal Salisburgo, è vicino anche l’acquisto di Emerson Royal dal Tottenham. Il terzino brasiliano sarà il terzo colpo per Paulo Fonseca. Il primo era stato Alvaro Morata.

C’è un’operazione che il club rossonero non aveva preventivato di dover effettuare, ma che si è resa necessaria dopo il serio infortunio di Marco Sportiello: l’acquisto di un portiere in grado di ricoprire il ruolo di vice Maignan. L’ex Atalanta ha avuto un incidente fortuito in hotel e si è tagliato alla mano sinistra. La conseguenza è stata la lesione completa del tendine estensore del secondo dito, motivo per il quale è stato operato negli Stati Uniti. Lo stop sarà di due-tre mesi, quindi il Diavolo è costretto a intervenire sul mercato.

Milan, caccia al vice Maignan: i nomi

La società di via Aldo Rossi si è già attivata per ingaggiare un nuovo numero 12. Il primo nome emerso è quello di Simone Scuffet, 28enne in forza al Cagliari. È stato effettuato un primo sondaggio per capire se fosse possibile fare l’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto, però il club sardo vuole cedere il portiere friulano solo a titolo definitivo. Quindi, serve trovare l’accordo sul prezzo del cartellino: la richiesta si aggira sui 2-3 milioni di euro.

Un altro estremo difensore italiano preso in considerazione dal Milan è Andrea Consigli, retrocesso in Serie B con il Sassuolo nell’ultima stagione. Il 37enne è nato a Milano ed è tifoso milanista, i suoi agenti lo hanno offerto al club dopo l’infortunio di Sportiello. Essendoci questa possibilità, è stata accantonata la proposta del Monza. Adriano Galliani era convinto di prenderlo, però poi lo scenario è cambiato.

Al Diavolo sono stati proposti anche Rui Patricio e Loris Karius, ma l’intenzione pare quella di ingaggiare un portiere italiano. Il portoghese, rimasto libero dopo la scadenza del contratto con la Roma, è prossimo al trasferimento al Monza. Il tedesco, invece, è ancora alla ricerca di una squadra dopo la fine della sua esperienza al Newcastle United. Com’è noto, in estate si è sposato con la presentatrice italiana Diletta Leotta, quindi l’ideale è trovare una sistemazione in Serie A. Difficilmente lo vedremo a Milano.