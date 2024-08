Lacrime per Sainz: Leclerc è da brividi

Charles Leclerc torna a parlare ed il suo saluto a Carlos Sainz è commovente: messaggio da brividi diretto allo spagnolo

Come un fulmine a ciel sereno la Ferrari, lo scorso 1 febbraio, ha sconvolto il mondo dei motori. La firma di Lewis Hamilton con il Cavallino Rampante ha esaltato la maggior parte dei tifosi che non vede l’ora di assistere alle prodezze del sette volte campione del mondo, stavolta vestito di rosso.

C’è anche, però, chi non è stato e non è tutt’ora d’accordo. Perché a fargli spazio sarà Carlos Sainz, un pilota apprezzatissimo che ha contribuito negli anni in maniera tangibile ai miglioramenti alla vettura di Maranello. Lo stesso spagnolo, che si è detto deluso per essere stato scaricato, ha fatto fatica ad andare avanti. E alla fine dopo parecchi rumors di mercato il 29enne madrileno ha scelto il suo futuro che sarà ben lontano dall’Italia e da Maranello.

Quattro anni vissuti insieme, spalla a spalla nel box rosso per tentare di riportare un Mondiale a Maranello che manca da ormai tanto, troppo tempo. Charles Leclerc e Carlos Sainz, però, sono destinati a separarsi. Al termine di questa stagione si concluderà l’avventura in Ferrari del talento spagnolo che a questo punto ha deciso di firmare per la Williams. Un legame profondo tra i due, nonostante qualche inevitabile incomprensione in pista che è stata superata facilmente.

Leclerc da brividi: l’addio a Sainz

Adesso il talento monegasco, tornato al podio nel GP di Spa grazie alla squalifica di George Russell, ha voluto salutare il 29enne di Madrid con un messaggio semplicemente da brividi. Le parole di Leclerc hanno commosso i fan che da anni hanno apprezzato il bel legame che si è venuto a creare tra i due piloti del Cavallino Rampante. Come ogni cosa, però, anche questa è in procinto di finire.

Un legame di amicizia profondo, sincero quello anche percepito fuori dalla pista tra i due. Ma adesso sarà addio per il pilota iberico e Leclerc, come già accaduto per bocca di Vasseur, ha voluto pubblicamente salutare Sainz con delle parole davvero commoventi. Grande stima e affetto che i fan hanno apprezzato molto. Su Instagram il monegasco ha lasciato un messaggio dai toni malinconici che ha spezzato il cuore a molti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charles Leclerc (@charles_leclerc)

“Ti auguro il meglio per la tua nuova avventura il prossimo anno Chili” – scrive Charles in un addio palesemente sentito e commovente – “Abbiamo ancora metà stagione per vivere altri grandi momenti da compagni di squadra“. Il tutto, come ben visibile, contornato da scatti che li ritraggono insieme in momenti esilaranti insieme o durante i tanti festeggiamenti per i successi della Ferrari.