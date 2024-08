Milan gelato, tegola in attacco

Il Milan deve mandare giù un boccone amaro per quanto riguarda il proprio attacco. Paulo Fonseca di certo non può essere contento della notizia

I rossoneri devono ancora completare la propria campagna acquisti e in queste ore ci sono alcuni intoppi che fanno riflettere Furlani e Ibrahimovic. Al tecnico portoghese serve assolutamente un nuovo rinforzo in avanti.

Il Milan ha messo a segno un colpo molto importante per la difesa, andando a strappare Pavlovic da Salisburgo e mettendo a posto un reparto che necessitava rinforzi. Paulo Fonseca, come Pioli, ripartirà dalla difesa a 4, con Tomori perno centrale a fianco del giovane serbo e con Theo Hernandez e Kalulu sugli esterni (a giocarsi il posto con Calabria). Anche a centrocampo le scelte sembrano piuttosto chiare, visto che Loftus–Cheek e Reijnders andranno ad agire da mezzali, con un mediano centrale che nelle idee del club dovrebbe essere Fofana del Monaco (sempre in bilico la posizione di Bennacer).

Qualcosa invece è ancora da sistemare in attacco, visto che dopo l’arrivo di Alvaro Morata si cerca un altro profilo di qualità, che possa dare il cambio allo spagnolo e magari giocarci insieme in alcune circostanze. Jovic alla fine è stato riscattato, mentre Okafor sarà dirottato a sinistra come alternativa a Leao.

Nei giorni scorsi si è fatto con insistenza il nome di Abraham per quanto riguarda l’attaccante di scorta, con la Roma disposta a parlarne a certe cifre (attorno ai 20 milioni).

Salta un colpo per il Milan, Fonseca deve rinunciare a Fullkrug: il West Ham adesso è in vantaggio

In realtà, nei piani del Milan il nome giusto per l’attacco era Niclas Fullkrug. Verrebbe da utilizzare l’indicativo passato visti gli sviluppi di queste ore e l’inserimento forte sull’attaccante da parte del West Ham. Il club di Premier League ha sferrato un assalto deciso, come riportato dai colleghi di Sky Sports UK, e si starebbero accordando sia con il Borussia Dortmund che con il calciatore.

L’ingaggio non dovrebbe rappresentare un problema, viste le capacità di spesa degli Hammers, vicini a mettere a segno un colpo davvero importante. Per Fullkrug, oltre all’ottimo Europeo disputato con la Germania, ci sono delle statistiche di tutto rispetto nell’ultima stagione con il Dortmund, in cui ha collezionato 12 gol e 3 assist in 29 gare e un totale di 1870 minuti.

In totale in Bundesliga sono 103 le reti messe a segno in quasi 300 partite, comunque non male per un ragazzo del ’93. Quattro volte consecutive in doppia cifra negli ultimi quattro anni, numeri che hanno attirato l’attenzione di club di primo piano anche in Premier League.